Großbrand in Burglengenfeld: Zwei Verletzte

Feuer griff von Schuppen auf Wohnhaus über - vor 1 Stunde

BURGLENGENFELD - Großeinsatz in Burglengenfeld: Am Donnerstag brach in der Innenstadt ein Feuer aus. Mehrere Wohnhäuser mussten geräumt werden. Zwei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 16.45 Uhr geriet ein Schuppen in der Rathausstraße in Burglengenfeld in Brand. Wie die Polizei berichtet, griff das Feuer schnell auf einen weiteren Schuppen und schließlich auch auf ein benachbartes Wohnhaus in der Lichtgasse über. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Drei benachbarte Häuser wurden von den Einsatzkräften vorsichtshalber geräumt. Mit vereinten Kräften konnten sie den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Zwei Personen wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Außerdem mussten mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

Die beiden Schuppen wurden total zerstört, auch der Dachstuhl sowie die Fassade des benachbarten Anwesens wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.

