Großbrand in Lagerhalle: Gastank drohte zu explodieren

Gebäude brannte in der Nacht auf Sonntag vollständig nieder - vor 1 Stunde

HASLOCH - In Hasloch im Landkreis Main-Spessart ist in der Nach von Samstag auf Sonntag eine Lagerhalle abgebrannt. Der Sachschaden liegt im Millionenbereich, während der Löscharbeiten musste auch eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Die Lagerhalle, die in der Gemeinde westlich von Würzburg liegt und zu einem Fliesenhersteller gehört, geriet offenbar kurz nach Mitternacht in Brand. Mehrere Zeugen meldeten den Einsatzzentralen gegen 0.45 Uhr das Feuer in der Bahnhofsstraße, das zu diesem Zeitpunkt bereits die ganze Lagerhalle umfasste. Ein Großaufgebot der regionalen Feuerwehren rückte an, konnte aber nicht verhindern, dass die etwa 30 mal 15 Meter große Halle vollständig niederbrannte.

Feuerwehrfrau verletzt

Die Löscharbeiten waren besonders heikel, weil die Einsatzkräfte einen Gastank kühlen mussten, der in der Hitze des Feuers drohte zu explodieren. Eine Feuerwehrfrau erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Während des Einsatzes war sowohl die angrenzende Bahnstrecke zwischen Neustadt und Mannheim als auch die Staatsstraße von Hasloch nach Faulbach gesperrt.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf einen sechsstelligen Bereich, die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen.

jru