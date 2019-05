Großeinsatz: Clubfans von 50 Zwickau-Anhängern verprügelt

Oberpfalz: Polizei bat nach Vorfall in Regionalexpress um Unterstützung - vor 42 Minuten

MARKTREDWITZ - Am Samstagnachmittag mussten Zehntausende Clubfans im Morlock-Stadion den neunten Abstieg des 1. FC Nürnberg ansehen. Nur Stunden später wurden einige von ihnen Opfer eines Übergriffs von Anhängern aus Zwickau. Erst flogen die Fäuste, dann rückte ein Großaufgebot der Polizei an.

Die Nordkurve, ein Ort der Trauer: Am Samstag stieg der Club aus der Bundesliga ab. Auf der Heimreise wurden Fans dann Opfer von Übergriffen. © Sportfoto Zink



Die Nordkurve, ein Ort der Trauer: Am Samstag stieg der Club aus der Bundesliga ab. Auf der Heimreise wurden Fans dann Opfer von Übergriffen. Foto: Sportfoto Zink



Auf der Heimreise nach der 0:4-Pleite gegen Gladbach und dem damit besiegelten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wurden mehrere Clubfans von Anhängern des FSV Zwickau attackiert. In einem Regionalexpress von Nürnberg nach Marktredwitz in der Oberpfalz gerieten beide Lager direkt aneinander, die Sachsen waren auf dem Weg zurück von ihrem Auswärtsspiel gegen Sonnenhof Großaspach. Kurz bevor die Club-Fans aussteigen wollten, seien sie zunächst verbal angegangen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei. Doch damit begann der Ärger erst so richtig.

Als Fäuste flogen, habe ein Club-Anhänger eine blutende Wunde im Gesicht erlitten. Die Zwickauer raubten zudem mehrere Schals und Mützen. Dann rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Als Vorsichtsmaßnahme forderten die Beamten Unterstützung. Zunächst ließ die Bundespolizei den Zug bis nach Hof weiterfahren, wo dann rund 50 FSV-Fans aus dem Regionalexpress eskortiert und deren Personalien aufgenommen wurden. Bei Durchsuchungen entdeckten die Streifen die geraubten Fanartikel.

Für Pendler hatte die Aktion unangenehme Folgen. Die Deutsche Bahn (DB) hielt den Zug bis etwa 23 Uhr am Hofer Bahnhof. Die Heimreise nach Sachsen verlief dann störungsfrei, so die Bundespolizei. Neben 50 Beamten seien auch zwei Diensthunde im Einsatz gewesen.

Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen Körperverletzung und Raubes. Zeugenhinweise nimmt das Selber Revier unter der Telefonnummer 09287 9651 0 oder unter deren Kollegen in Hof unter der 09281 140029 -0 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Bilderstrecke zum Thema Bilder aus dem Stadion: Valentinis bittere Tränen - und viel Trotz "Die Legende wird wieder auferstehen!", propagieren die Nürnberger Ultras nach Abpfiff, die Profis auf dem Platz rufen über T-Shirts die "Mission Wiederaufstieg" aus: Der 1. FC Nürnberg reagiert trotzig auf den nun sicheren neunten Abstieg der Vereinshistorie. Die Bilder aus dem Stadion – ein Grenzgang zwischen den Gefühlswelten!