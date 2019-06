Großeinsatz in Erlangen: Gas in Universitätslabor ausgetreten

Es handelt sich offenbar um Ammoniak - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zahlreiche Einsatzfahrzeuge rückten am Dienstagvormittag zum Universitätslabor in der Egerlandstraße aus: Ein Gasaustritt war der Erlanger Feuerwehr am Dienstagvormittag gemeldet worden. Die Kräfte gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, offenbar wurde Ammoniak festgestellt.

Näheres ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Egerlandstraße war komplett mit Einsatzfahrzeugen zugestellt. Ammoniakdämpfe können ätzend wirken und die Schleimhäute der Atemwege und der Augen angreifen, in höheren Konzentrationen ist das Gas sogar tödlich.

Bilderstrecke zum Thema Gas-Alarm an der Uni Erlangen: Großeinsatz an Laborgebäude Ein Gasaustritt in einem Universitäts-Labor an der Egerlandstraße ist der Erlanger Feuerwehr am Dienstagvormittag gemeldet worden. Die Kräfte gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, offenbar wurde Ammoniak festgestellt. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Egerlandstraße war komplett mit Einsatzfahrzeugen zugestellt.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch