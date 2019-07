Großeinsatz in Hof: Mann meldet angeblich Vermissten im Untreusee

Der Zeuge stand unter erheblichem Alkoholeinfluss - vor 11 Minuten

HOF - Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Mittwochabend zum Untreusee an. Ein Mann behauptete, ein Bekannter wäre mit ihm im Wasser gewesen und nun verschwunden. Allerdings stellte sich das wenig später als eine Lüge heraus.

Ein 65-jähriger Camper wurde am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr von einem 56-jährigen Hofer am Untreusee angesprochen. Er gab an, dass sich sein Freund noch im Wasser befindet und er Hilfe benötigt.

Daraufhin verständigte der Ältere den Notruf. Innerhalb kürzester Zeit trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hof, des BRK, ein Notarzt und mehrere Kräfte der benachbarten Wasserwachten ein. Im Rahmen der Rettungsaktion befanden sich vier Boote auf dem See und suchten nach dem Mann.

Die eintreffenden Polizeibeamten befragten daraufhin den Hofer eindringlich und stellten fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Laut Polizei befand sich keine Person im See. Die Suche wurde abgebrochen.

vek