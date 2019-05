Großeinsatz in Lichtenfels: Polizei findet Schreckschusswaffe

37-Jähriger bedrohte Arbeitgeber und dessen Familie

LICHTENFELS - Streitigkeiten über Gehaltsforderungen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lichtenfels einen Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften ausgelöst. Ein 37-Jähriger hatte mehrmals gedroht, seinem Arbeitgeber und dessen Familie etwas anzutun - die Polizei konnte den Mann zunächst aber nicht finden.

Der 37-Jährige hatte zunächst in der Nacht auf Sonntag mehrere Nachrichten auf das Mobiltelefon seines ehemaligen Arbeitgebers geschickt. Dabei ging es um Gehaltsforderungen. Über die Art seiner Beschäftigung und, ob es sich um berechtigte Forderungen handelt, ist laut Polizei derzeit noch nicht klar. Um seinen Wünschen Nachdruck zu verleihen, drohte der Arbeiter schließlich, seinem Chef und dessen Familie etwas anzutun.

Die Polizei umstellte daraufhin mit Spezialkräften das Wohnhaus des Verdächtigen im Stadtteil Klosterlangheim, konnte ihn dort aber nicht finden. Am Sonntagmorgen spürten die Ermittler den Mann schließlich in einem Hotel in Bindlach auf, wo er sich laut Polizei widerstandslos festnehmen ließ. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe.