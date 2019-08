Großeinsatz: Junggesellenabschied spielt SEK in Franken

Mit Sturmhauben und Blaulicht stürmten die Teilnehmer eine Bar - vor 1 Stunde

BLANKENBACH - Sie kamen mit einem Kleintransporter, mit Sturmhauben und einem Blaulicht: Ein Junggesellenabschied in Unterfranken lief am Samstagvormittag völlig aus dem Ruder. Die Männer stürmten eine Bar. Ein Großaufgebot rückte an. Wer zahlt jetzt die Einsatzkosten?

Passanten bemerkten gegen 11.50 Uhr mehrere Männer mit Sturmhauben in Blankenbach im Landkreis Aschaffenburg. Die Maskierten stiegen in ihre Autos und fuhren mit aufheulenden Motoren sowie eingeschalteten Blaulicht vor eine Bar. Dort stürmte die Gruppe das Lokal, ein Zeuge alarmierte die Polizei. "Da zunächst von einem Ernstfall ausgegangen werden musste, machten sich mehrere Streifenbestzungen auf den Weg", teilt das Präsidium Unterfranken mit.

Schnell sei klar gewesen, dass es sich weder um einen Raubüberfall noch um einen SEK-Einsatz handelte - stattdessen aber um einen Junggesellenabschied, der komplett aus dem Ruder lief. Drei Männer und eine Frau hatten die Aktion offenbar geplant, um einen Freund in der Bar zu überraschen.

Erst im Juni sorgten zwei Jungesellenabschiede in Unterfranken für Angst und Schrecken, teilt die Polizei mit. Auch hier maskierten sich Männer und hantierten mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei umstellte damals ein Wohnhaus. Das Präsidium Unterfranken "bittet dringend darum, eine gewisse Sensibilität bei der Planung solcher Veranstaltungen an den Tag zu legen", heißt es in einer Pressemitteilung jetzt. "Gerade wenn die Aktionen für Außenstehende wie Straftaten oder Polizeieinsätze wahrgenommen werden können, hört der Spaß auf."

Im Blankenbacher Fall wurden jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung gegen die Beteiligten eingeleitet. Es werde zudem geprüft, ob die Teilnehmer des Junggesellenabschiedes die Einsatzkosten zahlen müssen.

