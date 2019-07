Großeinsatz und Evakuierung: Brand in fränkischem Chemikalienlager

Die Helfer befürchteten den Austritt von Gefahrenstoffen - vor 10 Minuten

REHAU - In einer Firma in Hof wurde am Montag ein Großalarm ausgelöst: Im Bereich des Chemikalienlagers des Unternehmens kam es zu einem Brand. Weil die Einsatzkräfte den Austritt von Gefahrenstoffen befürchteten, evakuierten sie großflächig.

Am Montag brach ein Feuer im Chemikalienlager einer Firma bei Hof aus. © NEWS5 / Fricke



Wegen eines möglichen Austritts von Gefahrenstoffen rückten neben zahlreichen Feuerwehrkräften auch Spezialkräfte an, die für solche Gefahren ausgerüstet sind. Am Ort des Geschehens drangen die Helfer in schweren Schutzanzügen in das Gebäude vor. Sie wollten dabei nicht nur den Brand löschen, sondern auch ermitteln, ob gegebenenfalls gefährliche Stoffe ausgetreten sind und sich womöglich sogar noch miteinander vermischt haben.

Die Firma selbst wurde komplett geräumt, 150 Personen mussten evakuiert werden. Zahlreiche Anwohner wurden zum Teil über Radio und zum Teil über die Polizei informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Radius von 150 Metern um die Brandstelle wurde vorsichtshalber abgesperrt. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ein Behälter mit Chemikalien ist zwar ausgelaufen, aber der Inhalt hat sich ersten Erkenntnissen nach nicht mit anderen Stoffen vermischt.

Dank einer Art Wanne, die unter dem Lager eingelassen ist, sind keine Gefahrenstoffe nach außen gelangt. Die Lage ist laut Feuerwehr noch einmal glimpflich ausgegangen. Es waren an die 230 Einsatzkräfte im Einsatz, hauptsächlich ehrenamtliche. Verletzt wurde niemand.

mch