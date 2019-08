Grüne wollen weniger Polizisten in Bayerns Stadien

"Wir würden es begrüßen, wenn wir weniger Einsatzkräfte stellen müssten" - vor 58 Minuten

MÜNCHEN - Wer ein Fußballspiel in Bayern besucht, hat nicht selten den Eindruck, sich wegen der hohen Polizeipräsenz in eine hoch gefährliche Zone zu begeben. Die Grünen wollen das ändern.

Gerade bei sogenannten Risikospielen wird auch das Nürnberger Stadion zum Sicherheitstrakt. © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink



Weil in vergangenen Jahren die Zahl der in den Stadien Verletzten erheblich abgenommen hat, fordern Max Deisenhofer, der sportpolitische Sprecher, und mehrere große Fußballvereine weniger Polizei in den Stadien – nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen und neuerdings auch Baden-Württemberg.

Für kommenden Dienstag hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Präsidenten, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende und Sicherheitsbeauftragte von Fußballvereinen der 1. bis 3. Liga zum Gespräch geladen. Vorab wolle sich der Minister daher nicht äußern, teilte ein Sprecher mit. Die Fans dagegen umso lieber. In einem offenen Brief beklagen Fanhilfen von Fußballvereinen aus München, Unterhaching, Nürnberg, Fürth, Augsburg, Regensburg und Würzburg die "Kriminalisierung" ganzer Fanlager. Von Politikern werde teilweise der Eindruck vermittelt, der Stadionbesuch sei mit Gefahr für Leib und Leben verbunden.

Deisenhofer: Stadien werden immer sicherer

Der Statistik zufolge ist die Lage in den Stadien zuletzt tatsächlich sicherer geworden. In der Saison 2018/2019 haben laut bayerischem Innenministerium 3,6 Millionen Zuschauer die Fußballspiele der ersten, zweiten und dritten sowie der Regionalliga besucht. Dabei wurden 88 Stadiongäste (2017/2018: 98) verletzt – nur 0,0024 Prozent aller Besucher. Die Stadien in Bayern werden "immer sicherer", folgert Deisenhofer.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern steht dem Präsenzabbau in den Stadien offen gegenüber. "Wir würden es begrüßen, wenn wir weniger Einsatzkräfte stellen müssten", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Pytlik. Allerdings müssten die Vereine dann mehr eigenes Sicherheitspersonal in die Stadien schicken.

Ralf Müller