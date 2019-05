Grünen-Party und SPD-Absturz: Zahlen und Fakten zur Europawahl

NÜRNBERG - Jubel bei den einen, betretene Gesichter bei den anderen - und zumindest irgendeine Form der Zufriedenheit beim Rest: Die Reaktionen auf das Ergebnis der Europawahl gehen weit auseinander. Immerhin: Die Wahlbeteiligung war höher als noch 2014, was den fränkischen Politikern allerhand Stimmen brachte - oder eben nicht. Ein Überblick über die Abgeordneten, Zahlen und Ergebnisse der Region.

Fünf Abgeordnete aus der Region werden in Zukunft einen Sitz im EU-Parlament besetzen. Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) aus dem Nürnberger Land wird eine von ihnen sein. Dass sie den Einzug schaffen wird, zeichnete sich bereits nach den ersten Prognosen ab. Erneut ins Europaparlament einziehen wird außerdem Monika Hohlmeier (CSU, Bad Staffelstein), was sie ihrer guten Listen-Platzierung zu verdanken hat. Auch Ismail Ertug (Amberg) von der SPD wird die Region erneut in Brüssel vertreten. Neu hinzu kommt hingegen Sylvia Limmer (Bayreuth) von der AfD. Nach einer Zitterpartie sicherte sich auch die Erlanger Grünen-Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana einen Platz im EU-Parlament.

Die Wahlbeteiligung in Bayern war am Sonntag deutlich höher als noch vor fünf Jahren. So wählten im Stimmkreis Nürnberg-Stadt 58,7 Prozent der Wahlberechtigten, die Stadt Fürth liegt mit 56,6 Prozent nur knapp dahinter. Im Nürnberger Land waren es sogar 65,3 Prozent. Am meisten Stimmen verbuchte die Stadt Erlangen: 66,5 Prozent an abgegebenen Stimmen wurden hier verzeichnet.

Dabei sorgten vor allem die einzelnen Wahlergebnisse für Überraschung, Freude und mancherorts sogar Entsetzen: In Erlangen erreichten diesmal die Grünen die meisten Stimmen. 28,9 Prozent der Erlanger Wählerinnen und Wähler votierten für sie. In Fürth hingegen gingen nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen und der CSU letztlich die Christsozialen mit 28,0 Prozent als Sieger hervor, doch auch die Grünen kamen auf stolze 24,8 Prozent. Erschütternd fielen hingegen die Zahlen für die SPD aus: 14,1 Prozent standen dort unter dem Strich. Damit halbierte sich das Ergebnis aus der EU-Wahl von 2014 nahezu.

Selbst in ihren Hochburgen verlor die SPD bei der Europawahl also an Stimmen. Denn während in Nürnberg die CSU 24,1 Prozent der Stimmen einfuhr und stärkste Partei wurde, bekamen die Sozis sogar von ihren treuesten Anhängern nur 21,9 Prozent.

