Grüner Wandel: CSU will klimaneutrale Parteizentrale

Generalsekretär Blume will Gebäude im Münchner Norden umkrempeln - vor 47 Minuten

MÜNCHEN - Die CSU will nach den Worten ihres Generalsekretärs Markus Blume die Parteizentrale ökologisch umbauen. Angefangen von Druckerei und Druckprodukten über die Heizung bis zu Fahrten mit dem Dienstwagen soll alles grüner werden.

Generalsekretärs Markus Blume schwingt den grünen Daumen in der Parteizentrale: Autofahrten, Heizung, Druckprodukte - alles kommt auf den ökologischen Prüfstand. © Peter Kneffel/dpa



"Wir sind gerade dabei, die CSU-Landesleitung klimaneutral zu machen", sagte Blume der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Daran hänge viel, "angefangen von Druckerei und Druckprodukten, von Heizung, Fahrten, die nicht vermeidbar sind, und so weiter".

Man überlege auch, künftig Werbekugelschreiber aus Holz statt aus Plastik zu verwenden. Man setze zwar schon seit Jahren auf Elektrofahrzeuge, aber das reiche natürlich nicht, um klimaneutral zu sein. Weitere konkrete Maßnahmen nannte Blume nicht.

Ein Parteisprecher sagte auf Nachfrage, dass auch an Kompensationsmechanismen gedacht werde, da auf konventionellem Wege eine Reduzierung auf "null Emission" nicht erreichbar sei. Die CSU war 2016 in die neuen Büroräume der Parteizentrale im Münchner Norden umgezogen. Hinter modernen Glasfassaden arbeitet die CSU seither auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern an politischen Konzepten.

dpa