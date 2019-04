Grünes Frühstück: Fairness beginnt vor der Haustür

NEUSTADT - Für globales Denken und lokales Handeln warb der entwicklungspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Uwe Kekeritz, bei einem "fairen Frühstück" des Kreisverbandes der Grünen. Dass es dafür Rezepte gebe, aber keine politischen Mehrheiten, beklagte er es in angeregter Gesprächsrunde.

Der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Uwe Kekeritz (l.), mahnte beim „fairen Frühstück“ an, schönen Worten endlich Taten für eine bessere Welt folgen zu lassen. © Foto: Harald J. Munzinger



Wie eng Flüchtlings- und Klimapolitik miteinander verbunden sind und sich gemeinsam in einer gefährlichen Spirale befinden, machte Kekeritz anhand seiner Erfahrungen in Afrika deutlich. Am exemplarischen Fall eines Bauern in Zentralafrika, der mit dem Milchverkauf von einer Kuh und zwei Ziegen seine Familie ernähren konnte, bis das billige Angebot von Milchpulver aus Deutschland seine Existenz vernichtete, zeigte er die Konsequenzen solcher Handelspolitik auf: "Wir schaffen Fluchtursachen".

So sah Kekeritz auch mit anderen Beispielen die Politik in erster Linie gefordert, Fluchtursachen zu mindern und zu verhindernd, wozu schöne Reden nicht ausreichten. Sicher könne Deutschland alleine global keine Veränderungen bewirken, sehr wohl aber seinen Einfluss auf Europa geltend machen und das wiederum entsprechende Weichen unter anderem in der Energiepolitik zu stellen.

Fridays for Future sind "fantastisch"

Niemand habe das Recht, die Umwelt zu zerstören, mahnte Kekeritz die forcierte Wende zu Fotovoltaik und Windenergie sowie bei der Mobilität an. Die "Fridays for Future"-Bewegung der Jugend bezeichnete er als "fantastisch", da es zwingend nötig sei, "entscheidende Überlebensfragen aufzugreifen". Mit seinen Gästen stimmte der Bundestagsabgeordnete überein, das "auf der ganzen Welt faire Bedingungen geschaffen werden müssen" und dabei "die Fairness bei uns anfängt". Die ehemalige Europaabgeordnete Lissy Gröner sprach das Beispiel des EU-Parlamentes an, das sich schon vor 25 Jahren für fair gehandelten Tee und Kaffee entschieden habe. Dies sollte bei allen öffentlichen Beschaffungen Schule machen.

Uwe Kekeritz zeigte dazu schon positive Entwicklungen etwa in der Langenzenner Schule mit "fairen Bällen" oder in Bauhöfen und Kliniken mit fairer Ausstattung sowie in seiner Heimat Uffenheim als "FairtradeStadt". Dass da noch viel Luft nach oben ist, stimmte man ihm in diskussionsfreudiger Runde beim Frühstück mit ausschließlich fairen Produkten gerne zu. In der kamen unter anderem die nötigen Verbote von Umweltgiften wie das vom ehemaligen Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) durchgewunkene Glyphosat, der Wandel von der reinen Interessenspolitik zur fairen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern oder das Stoppen der subventionierten Überproduktion in der Landwirtschaft ebenso zur Sprache, wie das Ende von Rüstungsexporten und der Unterstützung von Terrormilizen. Fazit: "Wenn wir so weitermachen, wie bisher, geht es nicht weiter".

Öffentliche Hand gibt bis zu 480 Milliarden aus

"Gemeinsam können wir es schaffen, dass unsere Welt gerechter wird, und das fängt bei uns vor der Haustür an", war es Konsens in der Runde - mit dem Wunsch, dass sich der regionale Konsum zunehmend nach ökologischen und sozialen Kriterien ausrichtet, "damit sich die Situation in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern verbessert". Für Uwe Kekeritz ist da "besonders die öffentliche Hand gefragt, zumal sie pro Jahr schätzungsweise zwischen 250 und 480 Milliarden Euro für Güter und Dienstleistungen ausgibt". Das mache rund 16 bis 18 Prozent des deutschen Bruttoinlandprodukts aus. Gut die Hälfte davon gäben die Kommunen aus. Eine gewaltige Summe für den "fairen Markt".

Harald J. Munzinger