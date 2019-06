Ab sofort gilt: Ran an den Ferienpass!

Vielfältige günstige Angebote in Weißenburg-Gunzenhausen und darüber hinaus - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Er ist da – der beliebte Ferienpass für Kinder aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Für 5 Euro gibt es ihn bei allen Sparkassen, Raiffeisenbanken, Schulen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, den öffentlichen Büchereien und bei der Kommunalen Jugendarbeit im Landratsamt.

Die Jungen und Mädchen der 3 e der Grundschule Weißenburg freuen sich über den Ferienpass. Das Bild entstand bei der Spendenübergabe durch Frank Sarres (Sparkasse Mittelfranken-Süd) und Ursula Waschkuhn-Hofmann (Sparkasse Gunzenhausen) an Landrat Gerhard Wägemann sowie Dagmar Buchner und Dominik Haußner (Jugendarbeit des Landkreises). © Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen



Die Jungen und Mädchen der 3 e der Grundschule Weißenburg freuen sich über den Ferienpass. Das Bild entstand bei der Spendenübergabe durch Frank Sarres (Sparkasse Mittelfranken-Süd) und Ursula Waschkuhn-Hofmann (Sparkasse Gunzenhausen) an Landrat Gerhard Wägemann sowie Dagmar Buchner und Dominik Haußner (Jugendarbeit des Landkreises). Foto: Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen



Familien mit mehr als zwei Kindern über vier Jahren erhalten den dritten und jeden weiteren Pass kostenlos. Der Pass gilt ab Pfingstsamstag, 8. Juni, bis zum Ende der Sommerferien. Es ist also genügend Zeit, um die über 100 freien oder ermäßigten Eintritte in die vielen Freizeiteinrichtungen gemeinsam mit Eltern und Freunden zu nutzen.

Mit einem oder mehreren kostenlosen Besuchen locken alle Freibäder und Museen im Landkreis sowie unter anderem a das Planetarium und das DB-Museum in Nürnberg, das Aquella in Ansbach, die Tropfsteinhöhlen in Velburg und Essing, die Schwabacher Marionettenbühne und viele mehr. Neu im Pass ist ein freier Eintritt im Schwarzlicht-Minigolf in Pleinfeld.

Ermäßigungen gibt es zum Beispiel für die Tretbootfahrten auf dem Brombach- und Hahnenkammsee, für die Kindervorstellung im Weißenburger Bergwaldtheater, für das Labyrinth im Maisfeld Absberg und für die Minigolfanlagen.

Zusätzliche Freizeitangebote während der Sommerferien werden wieder in der Ferienzeitung veröffentlicht. Die ist ab Ende Juni bei den genannten Verkaufsstellen kostenlos erhältlich.

Weitere Informationen bei der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises, Telefon 09141/902-251