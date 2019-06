Altmühlsee: Den Trendsport SUP testen

Neuauflage des Testivals lockt Wassersportfans ins Seenland - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Nach dem Erfolg des Stand-Up-Paddle-Testivals im vergangenen Jahr veranstaltet das Surfcenter Altmühlsee dieses Jahr unter dem Titel "SUPALOT" ein noch größeres Festival. Volle zwei Tage und eine Nacht lang dreht sich am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, (jeweils ab 10 Uhr) am Surfcenter am Altmühlsee bei Gunzenhausen alles um den Trendsport Stand-Up-Paddling.

Spaß auf großem Board: Beim SUP-Testival am Altmühlsee am 22. und 23. Juni können auch Vereins- oder Firmen-Mannschaften wieder gegeneinander antreten. © Foto: Jürgen Eisenbrand



Direkt am Surfufer haben die Besucher die Möglichkeit, die aktuellen Produkte der SUP-Hersteller Fanatic, Naish und Starboard kostenlos zu testen. Zudem bieten weitere Aussteller aus den Bereichen Sport, Freizeit und Gesundheit viele Informationen zu ihren Produkten und Dienstleistungen an.

Den Mittelpunkt des Festivals bilden die zahlreichen SUP-Wettkämpfe für Jung und Alt, Anfänger und Profis. Unter allen Wettkämpfern werden viele Preise, wie etwa ein nagelneues SUP, verlost. Wer an mehreren Wettkämpfen teilnimmt, erhöht seine Chancen auf den Hauptgewinn.

Angeboten werden SUP-Rennen in den Klassen Damen, Herren und Kinder. Hier dürfen sowohl Einsteiger als auch erfahrene Stand-Up-Paddler im Modus "Eins gegen Eins" um den Titel paddeln. Das Longdistance-Race mit Massenstart führt quer über den Altmühlsee.

Beim XXL-Race treten Teams mit sechs bis acht Personen auf XXL-Boards gegeneinander an. Der Wettbewerb eignet sich vor allem für Vereine, Firmen oder Jugendgruppen. Zu gewinnen gibt es hier unter anderem einen Wanderpokal. Zusätzlich wird das Team mit den besten Kostümen prämiert.

Die offiziell erste Weltmeisterschaft in einer vollkommen neuen Sportart wird ebenfalls am Wochenende am Altmühlsee über die Bühne gehen: Hier wird Stand-Up-Paddling und Limbo kombiniert (Samstag, ab etwa 18.30 Uhr, anschließend Party) und somit Wasserkontakt garantiert. Darüber hinaus können alle Besucher des SUPALOT auch SUP-Yoga- Stunden, SUP-Kurse und SUP-Touren buchen. Das komplette Programm gibt’s im Netz unter www.supalot.de