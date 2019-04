Am Brombachsee gibt es viel zu entdecken

Erlebnistag mit großem Begleitprogramm und heftiger Buddelei am Nachmittag. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Am Sonntag, 28. April, fallen wieder Piraten und Schatzsucher am Ufer des Brombachsees ein. Zum dritten Mal veranstalten die Seeanlieger-Gemeinden den Familien-Erlebnistag "Entdecke den Brombachsee", der den See in einen riesigen Abenteuerspielplatz verwandelt.

Obacht: Am Sonntag, 28. April, sind rund um den Brombachsee vermehrt Schatzsucher und Piraten unterwegs. Zum dritten Mal veranstalten die Seeanlieger-Gemeinden den Familien-Erlebnistag "Entdecke den Brombachsee". © Zweckverband Brombachsee



"Erleben und ausprobieren!" lautet das Motto. Höhepunkt ist die große Schatzsuche um 16 Uhr: An vier verschiedenen Stränden können die Kinder mehr als 120 geheimnisvolle Truhen aus dem Sand freischaufeln. Unter den Gewinnen sind Kurzurlaube für die ganze Familie sowie Gutscheine für Aktivitäten rund um den See.

Startschuss für den großen Erlebnistag ist bereits um 11 Uhr. An den Infopunkten in Ramsberg, Enderndorf am See, Langlau und auf der Badehalbinsel Absberg werden die Entdecker mit Schatzkarten ausgestattet, die zeigen, was an welchem Standort geboten ist. Und das ist eine ganze Menge: Zauber-Shows, Hummelmasken-Basteln, Kinderschminken, Dosenwerfen, Plakate drucken, Bewegungsspiele, Hüpfburgen, Stockbrotbacken, Stand Up Paddeln, Segeln, Streichelzoo, ein Kinder-Rock-Konzert, ein Geschichten- und Schmökerzelt sowie viele weitere Aktivitäten stehen auf dem Programm. Zahlreiche Freizeitanbieter, Gastronomen und Vereine rund um den See beteiligen sich an dem Aktionstag und zeigen, was sie zu bieten haben.

Wer jetzt noch keine Schaufel hat, sollte sich eine besorgen: Die vielen Schatztruhen wollen am Sonntag gefunden und geöffnet werden. © Zweckverband Brombachsee



Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Schiff geht es für die Besucher von einer Station zur nächsten. Die "MS Brombachsee" lockt mit familienfreundlichen Angeboten: Der reguläre Fahrpreis für die 1,5-Stunden-Rundfahrt wird zum Hop-on-Hop-off-Ticket, das den ganzen Tag gültig ist. Und während der Fahrt können die Kinder mit einer spannenden Schiffsrallye die drei Decks des Trimarans erkunden. Kostenlose Shuttle-Busse verkehren ebenfalls zwischen den Standorten und fahren auch die Bahnhöfe Ramsberg und Langlau an, sodass Familien mit dem Zug anreisen können.

Es darf geschaufelt werden

Um 16 Uhr heißt es dann: An die Schaufeln, fertig, los! In Ramsberg, Enderndorf, Langlau und auf der Badehalbinsel Absberg dürfen sich alle Kinder an der großen Schatzsuche beteiligen. An jedem Standort sind knapp 30 Schatztruhen mit spannenden Gewinnen vergraben. Akteure rund um den Brombachsee haben Gutscheine für Freizeit-Erlebnisse gestiftet: Mit dabei sind Übernachtungen im Campingfass, Schnupperkurse für Stand Up Paddling und die Wakeboard-Anlage in Absberg sowie Eintritte in den Abenteuerwald-Klettergarten oder das HopfenBierGut Spalt. Auch Playmobil mit Standort in Zirndorf hat heuer erstmals Gewinne beigesteuert und lädt in den Playmobil-Funpark ein. Schaufeln können an den Infostellen erworben werden.

Das vollständige Programm, die Abfahrtszeiten des Shuttle-Busses und den Schifffahrtsplan gibt es auf der Homepage des Zweckverbands Brombachsee zum Download: www.zv-brombach-see.de/entdeckedenbrombachsee.