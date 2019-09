Mit Plakaten und Transparenten ausgerüstet gingen in Gunzenhausen etwa 300 Menschen für mehr Umweltschutz auf die Straße. Treffpunkt war am Oettinger Parkplatz, von dort aus ging es durch die Stadt bis auf den Marktplatz, wo einige Reden zu hören waren.

In einem landwirtschaftlichen Anbau fing am Montagnachmittag gelagertes Heu und Stroh Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr war mit den Löscharbeiten in Geiselsberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mehrere Stunden beschäftigt. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.