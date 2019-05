Drei Wochen vor der Eröffnung der Landesgartenschau in Wassertrüdingen stattete Umweltminister Thorsten Glauber dem Gelände einen Besuch ab und informierte sich über den Stand der Dinge. Am Freitag, 24. Mai, wird die Ausstellung dann feierlich eröffnet und hat 150 Veranstaltungen im Programm.

146 Kilometer am Stück laufen und dabei alle drei Seen passiert: das ist das Konzept des "Seenländers Ultra Race", erstmals organisiert von Michael Snehotta aus Pfofeld.

Die Traditionspflege wird in Altmühlfranken großgeschrieben, wie man am Vorabend des 1. Mai deutlich wurde. In vielen Dörfern wurden schmucke Maibäume aufgestellt.