B 13 wird wieder komplett gesperrt

Ortsdurchfahrt Muhr am See wird fertig gestellt - vor 1 Stunde

MUHR AM SEE - Das Staatliche Bauamt Ansbach wird ab Montag, 6. Mai, die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Muhr herstellen. Dazu wird die Bundesstraße 13 voll gesperrt.

Da 2018 vor dem Wintereinbruch nur die Tragschichten eingebaut werden konnten, sollen jetzt die Deckenbauarbeiten unter Vollsperrung der B 13 bis Freitag, 10. Mai, durchgeführt werden. Dazu ist es erforderlich, den Verkehr wie 2018 großräumig umzuleiten. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung, die abschließenden Restarbeiten mit einer Signalanlage.

Die Umleitungsstrecke erfolgt von Ansbach über Mitteleschenbach nach Gunzenhausen und umgekehrt von Gunzenhausen über Wald und Ornbau nach Ansbach.