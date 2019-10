Beim Fischerfest am Altmühlsee darf geschlemmt werden

WALD - Schleien aus dem Altmühlsee, Barsche aus der Altmühl, Karpfen aus dem Aischgrund, Bachforellen aus dem Jura, Lachsforellen vom Hahnenkamm – die Vielfalt in den heimischen Gewässern ist groß. Dies wird beim ".Seenland-Fischerfest" am Wochenende 12. und 13. Oktober am Walder Seeufer wieder einmal deutlich.

Der Wettergott war dem Fischerfest, hier Aktive des Heimatvereins Wald-Streudorf, meistens hold. Die Aussichten für dieses Wochenende sind gut. Foto: Ingeborg Herrmann



Das Programm am Südufer des Altmühlsees beginnt mit der Eröffnung am Samstag, 12. Oktober, um 11 Uhr. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, Landrat Gerhard Wägemann und der Präsident des Fischereiverbandes Mittelfranken, Jörg Zitzmann, haben sich angekündigt und eröffnen das zweitägige Fest mit musikalischer Umrahmung durch die Walder Gmabüschsänger. Ab 14 Uhr ist die flotte Musik der "BBQ Chiefs" zu hören.

Der Sonntag, 13. Oktober, startet mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Zelt. Anschließend beginnt das Markttreiben an den Ständen am Seeufer. Um 13 Uhr hat der Shantychor Altmühlsee seinen Auftritt und ab 14 Uhr ist die weit über die Grenzen der Altmühlstadt bekannte "Gunzenhäuser Blous’n" am Start.

An beiden Tagen gibt es eine Ausstellung für Angelboote, ein Schauaquarium mit heimischen Fischarten und einen Anglerflohmarkt des Fischereivereins Gunzenhausen. Da lässt sich sicher so manches Schnäppchen machen. Der Fischereiverband zeigt im Rahmen seiner Jugendarbeit Möglichkeiten der Angelfischerei auf. Regionale Angelsportgeräte-Ausstatter zeigen die neuesten Trends für Angelfischer.

Fisch in allen Variationen und vieles mehr bietet das Fischerfest am Walder Seeufer. Es dauert zwei Tage, da bleibt genug Zeit, alles zu sehen und Kulinarisches zu genießen. Foto: Ingeborg Herrmann



Für kleine und große Kinder gibt es ein tolles Programm. Die Fürnheimer Puppenbühne spielt an beiden Tagen je vier verschiedene Theaterstücke. Mit dabei ist auch das Theater aus dem Koffer mit Oni Maurer. Am Stand des Fischereiverbands Mittelfranken können die Besucher ihr Glück am Glücksrad versuchen oder an der Mitmachstation Insekten bestimmen. "Fischer machen Schule" ist ein Programm des Fischereiverbands Mittelfranken, das kindgerecht das Thema Fisch und Fischerei vermittelt.

Die Arbeiterwohlfahrt Cronheim bietet ein großes Angelspiel für Kinder und auch einen Armbrustschießstand. Die Flüchtlingshilfe Wald und Regens Wagner Offene Hilfen Weißenburg-Gunzenhausen laden zu allerlei lustigen Spielen für Kinder ein. Roland Walter begeistert mit seinen Zauberkünsten und seinen Luftballonfiguren.

Regionale Spezialitäten

Wer die Seen einmal umfassend von ihrer kulinarischen Seite kennenlernen möchte, wird überrascht sein, welche Vielfalt an Binnenfisch und anderen regionalen Spezialitäten das Fränkische Seenland bietet. Fischspezialitäten wie Fischburger, Fischsuppe, Räucherfisch, Backfisch, Fischbrötchen, Weißfischbratwürste, Fischchips und vieles mehr lässt die Herzen von Fischliebhabern höher schlagen. Dazu gibt es passende Getränke sowie Kaffee und Kuchen und viele andere Leckereien.

Sowohl Samstag als auch Sonntag fertigt die Motorsägen-Künstlerin Hildegard Diemer zusammen mit zwei Kollegen Holzskulpturen. Ein kunsthandwerkliches Angebot rundet die Veranstaltung ab.

Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl im Seezentrum Wald zur Verfügung. Der Altmühlsee-Express (VGN-Freizeitlinie 689) fährt die Besucher direkt ins Seezentrum Wald. Die Fahrpläne für den Bus sind unter www.vgn.de zu finden. Detailinformationen zum Fest selbst gibt es unter fischerfest.gunzenhausen.de.