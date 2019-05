Betrunkener greift Sanitäter und Polizisten an

FRICKENFELDEN - Sanitäter stießen bei der Behandlung eines Betrunkenen am Samstagnachmittag an ihre Grenzen: Der Mann wehrte sich mit Händen und Füßen, sodass er gefesselt werden musste. Das besänftigte ihn allerdings wenig - ein hinzugerufener Polizist wurde von dem Mann am Bein verletzt.

Die Sanitäter hatten den stark alkoholisierten Mann in Frickenfelden, einem Stadtteil von Gunzenhausen, versucht zu behandeln. Dieser wehrte sich aber mit Händen und Füßen und reagierte auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber äußerst aggressiv. Als diese den Mann fixieren wollten, trat er einem von ihnen gegen das Bein und verletzte ihn leicht.

Um den 32-Jährigen ins Krankenhaus zu bringen, wurde er schließlich gefesselt und per Rettungswagen abtransportiert. Während der weiteren Behandlung flaute seine Aggressivität allerdings kaum ab, weswegen die Polizei weiterhin vor Ort war, um die Helfer vor Angriffen zu schützen. Ein Richter ordnete schließlich eine Blutentnahme an, die Nacht verbrachte der Mann im Krankenhaus.

