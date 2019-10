Buntes Programm zum Erntedank am Altmühlsee

WALD - Das traditionelle Erntedankfest im Seezentrum Wald am Altmühlsee erfreut sich seit 26 Jahren bei allen Besuchern größter Beliebtheit. Am Samstag und Sonntag, 5./6. Oktober, gibt es wieder ein buntes Programm für die ganze Familie.

Prächtige Arrangements wie dieses mit den Früchten des Herbstes dekorierte Wagenrad können beim Erntedankfest am Altmühlsee bewundert werden. © Ingeborg Herrmann



Der Herbstmarkt bietet eine große Auswahl an kunsthandwerklich hergestellten Artikeln regionaler Handwerker und Künstler. Er bietet handgemachte Holz- und Deko-Artikel, Schmuck, Spiele, Kunst und Keramik, Kerzen, Düfte und Liköre bis hin zu Produkten aus therapeutischen Werkstätten wie Körnerkissen, Türkränze und vieles mehr.

Auch an das leibliche Wohl ist mit einer Vielzahl regionaler Produkte gedacht. An beiden Tagen ist das Erntedankfest von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Ein Schlepper-Shuttle bringt die Gäste vom Parkplatz zum Festgelände. Speziell für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Ponyreiten, eine Kindereisenbahn und eine nostalgische Schiffschaukel.

Shakes an der Milchbar

Der Jungzüchterverband bietet an der Milchbar im Zelt leckere Milchshakes an. An beiden Tagen kümmert sich die Mannschaft des Reiterhofs Altmühlsee um das leibliche Wohl der Gäste im Festzelt. Die Landfrauen sorgen für leckeren Kuchen. Auch geräucherte Fische und fränkische Spezialitäten sind im Angebot.

Den Sonntag leiten die Grußworte von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und dem Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Erwin Auernhammer, ein. "Trotz einer zufriedenstellenden Ernte war es kein leichtes Jahr für uns Landwirte. Häufig wurde Kritik an der Landwirtschaft geübt. Man denke nur an die Themen Insektensterben, Massentierhaltung oder Grundwasser", so Auernhammer. Er wünscht sich, dass man mehr miteinander statt übereinander spricht.

Der feierliche Gottesdienst im Festzelt wird zum ersten Mal von Pfarrer Daniel Kelber, dem neuen Pfarrer von Stetten und Wald, gehalten. Für die musikalische Ausgestaltung des Gottesdiensts ist in diesem Jahr der Posaunenchor Stetten verantwortlich.

Für gute Unterhaltung im Festzelt sorgen am Samstag von 11 bis 17 Uhr die "Gunzenhäuser Blous’n" und am Sonntag von 12.30 Uhr bis 17 Uhr die Wormer Musikanten. Eine Landmaschinen-Ausstellung am Sonntag rundet das Programm ab.

Beim Erntedank-Quiz können die Gäste ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse unter Beweis stellen und wertvolle Preise gewinnen, die unter anderem von den Standinhabern zur Verfügung gestellt werden. Die Fragebögen sind an allen Ständen und im Festzelt erhältlich. Die Auslosung erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Am Samstagnachmittag bereichert ein Gastauftritt der Alphornbläser beim achten Alphorn-Freundschaftstreffen das Erntedankfest. Das Fest am Altmühlsee wird von der Stadt Gunzenhausen zusammen mit dem Zweckverband Altmühlsee, dem Bayerischen Bauernverband und dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege veranstaltet.

Weitere Informationen sind im Kulturbüro der Stadt Gunzenhausen unter Telefon 09831/508-109 erhältlich