Bürgerbegehren zur Umgehung Schlungenhof in der Kritik

Bürgermeister und Stadträte äußern sich zum Vorstoß der ÖDP - 02.10.2019 17:54 Uhr

Die beiden ÖDP-Kreisräte Simon Scherer (rechts) und Reinhard Ebert (3. von rechts) sammelten auf dem Gunzenhäuser Wochenmarkt Unterschriften für das Bürgerbegehren. Für viele Stadträte kommt die Aktion zum falschen Zeitpunkt, wichtige Informationen fehlten noch, auch seien die Varianten, die in die engere Wahl kommen, noch nicht öffentlich, so der Tenor in der jüngsten Stadtratssitzung. © Wolfgang Dressler



Von "ganz emotionslos" bis "populistische Stimmungsmache" reichten im Stadtrat die Redaktionen auf das von der ÖDP in die Wege geleitete Bürgerbegehren "Heimat bewahren – Stopp zur B13-Umfahrung Schlungenhof". Was dies nun für Gunzenhausen heißt, erläuterte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz in der jüngsten Sitzung.

Als "legitimes Instrument" bezeichnete Fitz das Bürgerbegehren, das schließlich in der Gemeindeverordnung vorgesehen sei. Wenn es greife, dann müsse er als Bürgermeister die formulierten Forderungen durchsetzen.

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren müssen die Initiatoren nun 1200 unterstützende Unterschriften zusammenbekommen. Wenn diese vorliegen, dann müsse der Stadtrat innerhalb eines Monats entscheiden, ob er das Begehren zulasse. Bei einer positiven Antwort muss innerhalb der nächsten drei Monate ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. Es sei denn, der Stadtrat stimmt der Forderung des Bürgerbegehrens zu und setzt sie um.

Eigene Fragestellung

Komme es zu einem Bürgerentscheid, so ersetzte das Votum der Bürger mögliche Beschlüsse des Stadtrats in dieser Sache. "Dem Stadtrat wird damit die Entscheidung aus der Hand genommen", betonte Fitz. Möglich ist allerdings auch, so Dr. Hans-Peter Neumann, dass sich der Stadtrat mit einer eigenen Fragestellung am Bürgerentscheid beteiligt.

Fitz verhehlte nicht, dass das Bürgerbegehren für ihn zur Unzeit kommt. Denn eigentlich sollen am Montag, 21. Oktober, die Arbeitsgruppen tagen, danach wollte das Staatliche Bauamt Ansbach das Ergebnis des Variantenvergleichs vorstellen. Es wäre gut gewesen, wenn sich die Bürger erst umfassend informieren könnten, bevor sie nun über eine Nulllösung für Schlungenhof mitentscheiden, so Fitz. So sah es auch Peter Schnell von den Grünen, der die Aktion der ÖDP ansonsten "recht emotionslos" und als legitimes Recht der Bürger wertete.

Einer Information durch das Bauamt stünde aber doch eigentlich nichts im Wege, war sich Neumann, wie der Rathauschef ebenfalls Jurist, dagegen sicher. Letztendlich gehe es ja genau um die Frage, mit welcher Variante das Bauamt ins Planfeststellungsverfahren gehen wolle.

Gegen ein solches Verfahren, war sich Dr. Werner Winter (Freie Wähler) sicher, sei ein Bürgerbegehren gar nicht möglich. Das war allerdings auch den Initiatoren von der ÖDP klar, die deswegen den Umweg über die Stadt gewählt haben. Sie wollen, dass die Bürger der Stadt untersagen, Grundstücke für eine Umgehung zu verkaufen. Ob das zulässig ist, dies zu prüfen bleibe der Stadt vorbehalten, merkte Fitz an. Und dass sollte sie möglichst schnell tun und nicht erst warten, bis die Unterschriften eingereicht werden, befanden Neumann und der Ahaer Ortssprecher Harald Romanowski.

"Populistische Stimmungsmache"

"Intensivst befremdet" zeigte sich Manfred Pappler in der Sitzung. Erstmals habe es rund um die Umgehungsfrage ein Verfahren gegeben, bei dem der Bürger von Beginn an mit eingebunden gewesen sei. Jetzt versuche jemand, in diesen Prozess "reinzugrätschen" und das Verfahren auf den Kopf zu stellen. Das widerstrebe ihm "als Demokraten zutiefst". Die Bürger sollten nicht auf diese "populistische Stimmungsmache" hereinfallen, appellierte der CSU-Fraktionsvorsitzende, der zuvor noch den Vergleich zu England gezogen und von Menschen gesprochen hatte, "die aus einer Minderheitssituation die Demokratie aushebeln wollen".

Nicht ganz so drastisch formulierte es Daniel Hinderks (SPD). Er vermutete, dass hier "beizeiten Druck aufgebaut werden" solle und riet den Bürgern, sich jetzt noch nicht mit ihrer Unterschrift festzulegen.

Für die Schlungenhöfer, machte deren Ortssprecherin Ella Reichardt klar, sei es vollkommen "unverständlich", warum nun Bürger, die nichts mit dem Stadtteil zu tun hätten, über "das Schicksal" der dort lebenden Bürger entscheiden sollten. Die Frage der Umgehung betreffe doch vordringlich die Bewohner dieses Stadtteils.