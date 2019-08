Dachgeschoss brennt in Muhr: Bewohner retten sich

MUHR AM SEE - Eine große schwarze Rauchsäule stieg am Donnerstag über einem Wohnhaus in Muhr am See auf: Mitten in der Nacht ist Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mitten in der Nacht loderten auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Muhr am See Flammen. Die Feuerwehr rückte in einem Großaufgebot an. © NEWS5 / Goppelt



Die Feuerwehr rückte kurz vor 3 Uhr mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften in die Freiherr-von-Lentersheim-Straße aus. In einem Wohnhaus war aus unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen, Flammen loderten im Dachgeschoss. Es herrschte höchste Alarmbereitschaft. "Nachts besteht die Gefahr, dass Personen im Haus sind und schlafen. Wegen des Rauchs herrscht Erstickungsgefahr," sagt Andreas Seegmüller, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Weißenburg-Gunzenhause,n vor Ort.

Wie Rainer Seebauer, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, am Donnerstagmorgen berichtete, ist die Wohnung im zweiten Stock derzeit unbewohnt. Die Bewohner im Erdgeschoss hatten den Brand glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und konnten sich ins Freie retten. Die Feuerwehr startete sofort mit den Löscharbeiten - auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Laut Angaben der Polizei Mittelfranken entstand ein enormer Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kripo Ansbach hat vor Ort die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.

