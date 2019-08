Mitten in der Nacht ist im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Muhr am See ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten - sie blieben unverletzt. Die Kripo Ansbach ermittelt zur Brandursache. © NEWS5 / Goppelt