Das traditionelle Kirschhoffest steht an

In Kalbensteinberg und Großweingarten zeigt sich das Steinobst von seiner abwechslungsreichen Seite - vor 1 Stunde

KALBENSTEINBERG/GROSSWEINGARTEN - Das Brombachseer Kirschhoffest erlebt am 14. Juli seine sechste Auflage. Es findet also entgegen der Tradition diesmal nicht am ersten, sondern am zweiten Juli-Sonntag statt. Mit Rücksicht auf den Challenge Roth am 7. Juli und den dortigen Einsatz vieler Freiwilliger auch aus Spalt und Absberg wurde der Termin verlegt.

Auch dieser kleine Wettbewerb hat in der Vergangenheit die Besucher in Kalbensteinberg und Großweingarten amüsiert: das Kirschkernzielspotzen. Foto: Jürgen Leykamm



In über 80 geöffneten Höfen und Scheunen können gemäß dem Leitspruch "Mehr Kirsch als beim Kirschhoffest gibt es nicht" nicht nur frisch geerntete Kirschen erworben werden. Eine Fülle kultureller Angebote mit Musik, Kunst und Kulinarik werden die anreisenden Besucher mit dem besonderen Flair der beiden Kirschendörfer Großweingarten und Kalbensteinberg umfangen. Die beeindruckende bäuerliche Architektur der mit hohen Dachstühlen versehenen ehemaligen Hopfenhäuser aus Sandbruchstein dieser beiden Straßendörfer trägt ganz entscheidend zu diesem Ambiente bei.

Das Fest wird um 10.30 Uhr vor dem Mosthaus in Kalbensteinberg offiziell von Bürgermeister Helmut Schmaußer eröffnet. Er und sein Spalter Kollege Udo Weingart laden zu einem Rundgang durch die offenen Höfe in Kalbensteinberg ein.

Der bewährte Bus-Shuttle sorgt dafür, dass zwischen den beiden Kirschendörfern den Gästen ein Fahrservice im Stundentakt zur Verfügung steht. Ein ausreichendes und gut ausgeschildertes Parkplatzangebot rund um beide Orte sichert zudem einen reibungslosen Ablauf bis zum Festende um 19 Uhr.

Angebote für Kinder

Für Kinder stehen abwechslungsreiche Angebote in mehreren Höfen beider Orte zur Verfügung. Musikgruppen ziehen in beiden Dörfern von Hof zu Hof, um für Unterhaltung und gute Stimmung bis zum Abend zu sorgen.

Das Kirschhoffest ist in der Metropolregion gut bekannt und zieht mittlerweile auch viele Besucher aus den Räumen Ingolstadt und Augsburg an. Neben den vielen kulinarischen Spezialitäten rund um die Kirschen werden auch wieder in den Höfen frisch geerntete Brombachseer Kirschen mit ihrem einzigartigen Geschmack angeboten. Und aus diesen Kirschen werden die Kirsch-Cocktails gezaubert. Zum Angebot gehören außerdem Kirschenmännle, Kirschmarmelade, Kirschfruchtaufstriche, Kirschengebäck und andere Köstlichkeiten rund um Frankens frische Früchtchen vom Brombachsee. Natürlich darf auch die in ihrer Herkunft geschützte "Echt Brombachseer Kirschtorte" nicht vergessen werden.

Neben den traditionell am Brombachsee hergestellten Kirschbränden und Kirschlikören sind es vor allem die besonders beliebten Kirschspezialitäten, die seit einigen Jahren neu entwickelt werden und die zum Bekanntheitsgrad der Brombachseer Kirschen entscheidend beigetragen haben.

Allen voran der vollmundige Brombachseer Berg-Kirsch, der Kirsch-Rosé als ideales und leichtes Sommergetränk sowie die Apfelspezialitäten wie der Apfel-Rosé oder der Apfel-Cider.