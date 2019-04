Der neue "Seeblick" ist da

Freizeitmagazin des Riedel Verlags ist ein informativer Begleiter durch das Sommerhalbjahr in der Region. - vor 19 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der 1. Mai galt schon immer als inoffizieller Auftakt der Tourismussaison im Fränkischen Seenland. Wobei in diesem Jahr, in dem Ostern so spät im Kalender stand, bereits der April mit seinem oft schönen Wetter als erster Monat der Saison gelten konnte. Unabhängig davon ist der „Seeblick“, das bekannte Freizeitmagazin des Emmy Riedel Verlags Gunzenhausen, in den vergangenen Tagen gedruckt und bereits an zahlreiche öffentliche Stellen und gastronomische Einrichtungen verteilt worden. Wer möchte, kann sich dort ein Exemplar besorgen.





Unser Bild zeigt drei Mitarbeiterinnen der Gunzenhäuser Tourist Information – Kathrin Meidl, Sophia Kern und Ingrid Schleier –, die gerade eine größere „Ladung“ des Freizeitmagazins erhielten und es gerne präsentierten. © Wolfgang Dressler



Das umfangreiche Heft mit seinen 108 Seiten liegt auch der heutigen Ausgabe des Altmühl-Boten bei (erstmals), so dass jeder Abonnent oder Käufer in den Genuss kommt, nicht nur die Tageszeitung studieren zu können, sondern eben auch den „Seeblick“.

Wolfgang Dressler, der Altmühl-Bote-Lokalredaktionsleiter, hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Informationen gesammelt und in dem Magazin zusammengestellt. Das reicht von den Sommerevents direkt an den Seeufern bis zum Raum Ansbach, dem Hesselberg und dem Naturpark Altmühltal. Einen größeren Schwerpunkt als bisher bildet heuer auch der Landkreis Roth mit dem Rothsee.

Der „Seeblick“ ist durchaus für die heimische Bevölkerung interessant, denn sie bekommt einen Überblick, was in der Region alles bis in den Spätherbst geboten sein wird. Und dazu trägt wie immer der umfangreiche Terminkalender bei.