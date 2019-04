Die MS Altmühlsee startet in die neue Saison

Das Passagierschiff bietet neben Rundfahrten umfangreiches Programm - vor 7 Stunden

GUNZENHAUSEN - Am Ostersamstag, 20. April, um 10.45 Uhr startet die MS Altmühlsee in die Saison 2019. Bis zum 3. November dreht das komplett renovierte Passagierschiff nun wieder seine Runden auf dem See.

Die MS Altmühlsee startet am Ostersamstag, 20. April, in die Saison 2019. © Florian Trykowski



Die MS Altmühlsee startet am Ostersamstag, 20. April, in die Saison 2019. Foto: Florian Trykowski



In der Saison 2019 warten neben bewährten Veranstaltungen wie Live-Musik, Gourmet-Frühstück und Piratenfahrten auch viele neue Events, etwa Biber-Expeditionen, Gewürze-Weltreisen oder Volksliedersingen, auf die Passagiere. Für Familien und Kinder gibt es in den Osterferien ein reizvolles und lehrreiches Programm.

Am Dienstag, 23. April, und am Freitag, 26. April, wird erstmals die Piratenflagge gehisst (Abfahrt jeweils um 16.20 Uhr an der Anlegestelle Schlungenhof). Das Piratenschminken und der Kartenvorverkauf starten bereits ab 15 Uhr. Am Mittwoch, 24. April, um 17 Uhr sind erstmalig die „Kräuterhexen“ an Bord. Die Fachfrauen der LBV-Umweltstation Altmühlsee stellen Wildkräuter und Leckereien daraus vor. Karten gibt es beim Zweckverband Altmühlsee (Marktplatz 25, 09831/ 508191).

Die fahrplanmäßigen Rundfahrten starten im Seezentrum Schlungenhof und bedienen die Haltestellen Surfufer, Muhr am See, Wald und Hirteninsel. Die Veranstaltungen auf dem Schiff, der aktuelle Fahrplan sowie die Fahrpreise sind auf der Webseite des Zweckverbandes Altmühlsee (www.altmuehlsee.de) zu finden und liegen beim Zweckverband Altmühlsee sowie in den Tourist-Informationen des Fränkischen Seenlandes aus.