Digitalisierung kann ein mühsamer Prozess sein

Fachleute der öffentlichen Verwaltung besprchen die Chancen und Herausforderungen des E-Government - vor 23 Minuten

GUNZENHAUSEN - Seit ungefähr 20 Jahren wird in Deutschland über das Thema digitale Verwaltung gesprochen. Damals, Anfang der 2000er-Jahre, war der Optimismus groß: Analoge und digitale Verwaltungsabläufe würden in absehbarer Zeit miteinander verschmelzen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, vieles geht nicht so schnell wie erwartet. Nichtsdestotrotz steht E-Government bei den Behörden – wie auch bei der Politik – ganz oben auf der Agenda. Was das bedeutet, wurde auf einer zweitägigen Fachtagung in der Stadthalle beraten.

Bevor es offiziell losging, reichte die Zeit noch für ein Gruppenfoto der Veranstalter, Referenten und politischen Gäste. Gertraud Kast (5. von rechts) von der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management begrüßte die Teilnehmer der 22. IuK-Tage. Erster Referent war Professor Dr. Helmut Krcmar (3. von rechts) von der TU München. Das Kürzel IuK steht für Information und Kommunikation. Nach zwei Jahren mit einem Ausweichquartier stand die Stadthalle wieder für dieses Fachtreffen zur Verfügung. © Wolfgang Dressler



Die 22. Gunzenhausener IUK-Tage standen unter dem Motto "Digitalisierung zum Laufen bringen". In der Ankündigung hieß es: "Der Druck auf die kommunalen und staatlichen Verwaltungen hat sich mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017 erhöht." Dabei stünden nicht nur Online-Verwaltungsleistungen im Fokus, sondern auch die Prozesse zwischen den Verwaltungen sollten digitalisiert werden. Durchgängige und automatisierte Systeme sollten die Verwaltungsmitarbeiter entlasten.

Die Tagung befasste sich unter anderem mit dem Rechtsrahmen für die digitale Verwaltung. Das betrifft das erwähnte OZG, aber auch die aktuelle Fassung des Bayerischen E-Government-Gesetzes. Ein weiteres Thema war die Barrierefreiheit von Internetangeboten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen.

Den Auftakt machte Professor Dr. Helmut Krcmar von der Technischen Universität München. Er liefert gleich eine Definition von E-Government. Diese gilt als "Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien". Seit dem Jahr 2011 wird jährlich ein "Monitor" dazu veröffentlicht. Darin werden ausgewählte Bürger befragt, wie weit sie mit der Nutzung des E-Government sind. Die Daten für 2019 liegen erst in einigen Wochen vor, deshalb analysierte Krcmar den 2018er-"Monitor". Dieser wurde erstellt per Telefoninterviews in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Referent stellte heraus, dass der Bürger ein Anliegen hat und sich deshalb – eben auch online – an Behörden wendet. Er unterscheidet nicht zwischen kommunalen und anderen Stellen. Die elektronische Steuererklärung ist ihm genauso wichtig wie eine Anfrage ans Einwohnermeldeamt.

Plus- und Negativpunkte

Bei den Interviews kam heraus, dass eine "große Lücke" zwischen Kenntnis und Nutzung besteht. Der Bürger erwartet auf dem digitalen Weg alle erforderlichen Informationen, und das sehr schnell, und diese Angaben will er übrigens auch gerne downloaden können. Die Infos sollen online gut auffindbar sein. Negativ wurde bewertet, wenn Präsentationen unübersichtlich und Dokumente schwer zu finden sind. Ein Minus gibt es zudem, wenn die Vorgänge nicht vollständig online erledigt werden können. Man müsse sich vergegenwärtigen, dass so mancher Bürger die Online-Angebote als Dschungel, Labyrinth und Rätsel wahrnehme, so der Referent. Die Angebote seien ja je nach Stelle verschieden.

Insgesamt ist laut dem "Monitor" die Nutzung von Online-Angeboten im Langzeittrend rückläufig, und zwar in Deutschland und der Schweiz. Österreich schneidet weit besser ab. Es war auch erkennbar, dass die Nutzer sich durchaus im ersten Schritt gerne und umfassend am Bildschirm informieren. Mit der Kommunikation mit den Ämtern sieht es schon anders aus. Wer einmal eine Mail ans Rathaus geschickt und nie eine Antwort bekommen hat, der merkt sich das. Die nächste Stufe nach der Kommunikation heißt Transaktion, also das tatsächliche Umsetzen (zum Beispiel etwas bei der Kommune beantragen). Auch hier ist Österreich am weitesten.

Helmut Krcmar ließ erkennen, dass in den Verwaltungen längst nicht alles digital abläuft. Auch dort gelte: "Mal probieren, dann sehen, dass es doch nicht so gut funktioniert, schließlich wieder den Vorgang händisch erledigen."

Die Grußworte der Politik ließen erkennen, dass man sich dort längst aufs digitale Zeitalter eingestellt hat. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zum Motto der IuK-Tage: "Wir wollen etwas in Bewegung setzen, was noch nicht dauerhaft in Bewegung ist." Und genau dazu solle die Tagung Anstöße geben. Um Digitalisierung zum Laufen zu bringen, brauche man die richtigen Werkzeuge und das richtige Umfeld in den Bereichen Technik, Organisation und Recht.

Landrat Gerhard Wägemann sprach von einer Verpflichtung, den Bürgern digitale Verwaltungsangebote zur Verfügung zu stellen. Derzeit sei das Förderprogramm zum IT-Ausbau an Schulen sehr willkommen, doch stelle sich die Frage, was danach komme, denn die Aufwendungen für Wartung und Pflege der Geräten blieben hoch. Bezirksrat Hans Popp sagte, Digitalisierung bedeute nicht nur eine technische Umstellung, sondern laufe auf einen gesellschaftlichen Kulturwandel hinaus. "Digitalisierung verändert alles", betonte Popp und lag damit ganz nah bei Horst Schäfer, dem Medienbeauftragten im Gunzenhäuser Rathaus. Schäfer versteht die Digitalisierung der Verwaltung nicht nur als Welle, sondern als ausgewachsenen Tsunami.

Die IuK-Tage richteten sich an Führungskräfte und IT-Verantwortliche der kommunalen und staatlichen Verwaltung. Ausgerichtet wurden sie vom Bayerischen Gemeindetag, dem Bayerischen Städtetag, dem Bayerischen Landkreistag und dem Bayerischen Bezirketag.