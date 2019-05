Dorfgemeinschaft packt an für den Maibaum

ALTMÜHLFRANKEN - Maibäume sind Visitenkarten der Dörfer. Und sie sind ein Stück Heimat. In vielen Orten wurde am letzten Aprilabend viel Männerschweiß vergossen, um die teilweise bis zu 25 Meter, mit Symbolen und Fichtenkränzen verzierten Riesen unter Hilfenahme von „Schwalben“ – zwei Stangen, mit dicken Seilen oder Ketten verbunden – in die Höhe zu stemmen.

Der Nachwuchs der Dorfgemeinschaft Brombachsee war bereit für die große Abhol- und Aufstellaktion - und mit Begeisterung dabei. © Horst Kuhn



Doch bis es so weit war, hatte man in den Vorbereitungen viel zu erledigen. Nach dem Zuweisen eines Fichtenbaumes galt es, ihn zu fällen, ohne dass die Spitze abbrach. Dann wurde der Baum in das Dorf zum Aufstellplatz gebracht. Hier waren bereits fleißige Hände am Werk. Frauen und Mädchen hatten bereits Fichtenkränze gebunden und diese mit bunten Bändern versehen. In vielen Fällen wurde der Baum mit Schäleisen, Hammer, Meißel und sonstigem Handwerkszeug teils entrindet und geschmückt.

Bilderstrecke zum Thema Große Tradition: Maubäume in Altmühlfranken Die Traditionspflege wird in Altmühlfranken großgeschrieben, wie man am Vorabend des 1. Mai deutlich wurde. In vielen Dörfern wurden schmucke Maibäume aufgestellt.



Als er schließlich in der Endposition stand, wurden noch Vereinsabzeichen und Zunftzeichen der örtlichen Handwerksbetriebe angebracht. In einigen Orten spielten die Posaunenchöre Maienlieder. Die Jugend traf sich am Lagerfeuer oder setzte sich ins Zelt, um über Nacht den Baum zu bewachen. In diesem Jahr wurden beim Aufstellen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Sicherheit stand an oberster Stelle.

