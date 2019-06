Durchmarsch in die Kreisliga

U13 der SG Unterwurmbach souveräner Meister der Kreisklasse Süd - vor 1 Stunde

UNTERWURMBACH - Mit der zweiten Meisterschaft in Folge sicherten sich die U 13-Junioren der SG Unterwurmbach den Aufstieg – und marschierten damit durch in die Fußball-Kreisliga bei den D-Junioren.

Auf dem Bild ist ein Großteil der erfolgreichen Kinder und die beiden Trainer Peter Stafflinger und Johannes Holzschuh (SV Lellenfeld) abgebildet. Vom Trainerteam fehlen Jan Venzke (FC Gunzenhausen) und Jörg Gulden (ebenfalls SV Lellenfeld). © Foto: Thomas Kratz



Mit der Saisonbilanz von 17 Siegen aus 17 Spielen, den meisten erzielten Treffern (99) und wenigsten Gegentoren (8) bestimmte die Mannschaft von Saisonbeginn an bis zum Abschluss das Geschehen in der Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd. Dieser Erfolg konnte aber nur so deutlich gelingen, weil der gesamte Kader, also auch die „Zweite“, sowohl im Training als auch in ihrer Gruppe fleißig und ehrgeizig war und geschlossen aufgetreten ist.