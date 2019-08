Ein Abend voller Zauber am Brombachsee

Wieder "Magische Momente" mit Lasershow, Musik und Feuerwerk - vor 17 Minuten

ABSBERG - Am Freitag, 30. August, läuft der Brombachsee wieder zur Veranstaltungshöchstform auf: Die Magischen Momente verzaubern die Besucher mit Laser, Kultur und Kulinarik an insgesamt vier Standorten rund um den See und auf dem Schiff. Kernelement ist die Lasershow, die Millionen Farbnuancen in den Nachthimmel und auf das Wasser zaubert.

Die Band „Champane“ wird auch in diesem Jahr mit ihrem Bayern-Rock kräftig einheizen. © Zweckverband Brombachsee



Die Band „Champane“ wird auch in diesem Jahr mit ihrem Bayern-Rock kräftig einheizen. Foto: Zweckverband Brombachsee



Dazu gibt es Live-Musik, Foodtrucks und ein großes Feuerwerk um Mitternacht. Neu sind heuer magische Artisten an den Stränden: Sie jonglieren mit Licht, tanzen mit Feuer, zaubern Seifenblasen und begeistern mit Kunststücken.

"Als wir vor fünf Jahren die Idee hatten, mit Licht und Installationen den See zu inszenieren, wollten wir etwas Magisches schaffen", erinnert sich Spalts Bürgermeister Udo Weingart. Gemeinsam mit seinen Bürgemeisterkollegen aus Absberg und Pleinfeld und der Erlebnisschifffahrt Brombachsee ist er verantwortlich für die Magischen Momente. Eine große, seeübergreifende Veranstaltung – so etwas hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Und nun geht der Event unter dem Motto "Laser.Kultur.Kulinarik" bereits in seine vierte Auflage. Ein farbenprächtiger Höhepunkt für Urlauber, Einheimische und Tagesausflügler.

Los geht es um 18 Uhr. Musikalisch und kulinarisch ist an den vier Event-Standorten rund um den Brombachsee für jeden etwas geboten: In Allmannsdorf steht die junge Akustik-Combo "Chasing Pavements" auf der Bühne, und in Ramsberg sind mit "Champane" musikalische Wiederholungstäter zu sehen. Sie haben mit ihrem Bayern-Rock bereits bei den Magischen Momenten 2015, 2016 und 2018 ordentlich Schwung an den Strand gebracht.

In Absberg an der Seespitze haben die Musiker der "Confederates" wohl die kürzeste Anreise an diesem Abend, denn sie kommen direkt aus der Marktgemeinde und spielen beliebte Songs von den Beatles und andere Oldies. Auf der Terrasse der "Sand & Sofa"-Lounge in Enderndorf spielt die Live-Band "Human Touch" beliebte Rock-Classics aus den 60er- und 70er-Jahren. Moderne und elektronische Beats von DJ Michael Lane gibt es hingegen beim benachbarten "Strand.Gut", und die "MS Brombachsee" wird mit Schlager-DJ "Tom Nose" zum schwimmenden Dancefloor.

Kulinarisch werden die Besucher an allen Standorten bestens versorgt. Ein Beispiel: In Enderndorf rollt ein Foodtruck-Roundup mit mehr als einem Dutzend Foodtrucks heran.

Die Hauptattraktion der Magischen Momente beherbergt der Fahrgast-Trimaran "MS Brombachsee" auf seinem Oberdeck: Dort befinden sich vier große Laser-Anlagen und eine professionelle Sound-Anlage. Mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.10 Uhr legt die "MS Brombachsee" in Absberg-Seespitz an, und dann beginnt erstmals an diesem Abend die gut zehnminütige Show. Das Motto heuer: "Musicals". Zwischen Nebelschwaden, Blitzen und Laserstrahlen tauchen die Zuschauer ein in ein Meer aus Licht, Musik und Farben. Mehr als 16,8 Millionen Farbnuancen können die vier Hochleistungs-Laser in den Nachthimmel projizieren, und der Sound lässt den Beat in den Beinen der Zuschauer vibrieren.

"Das Besondere ist die Inszenierung mit dem Wasser und der Natur", schwärmt Udo Weingart. "Es gelingt, den See einmal ganz anders darzustellen. Er strahlt durch die Licht- und Laserproduktion eine ganz besondere Magie aus." Nach Absberg ist die Lasershow noch drei weitere Male am Großen Brombachsee zu sehen: Um 21.50 Uhr in Enderndorf, um 22.40 Uhr in Allmannsdorf und um 23.25 Uhr in Ramsberg. Um Mitternacht dann wird an allen Standorten rund um den See das musiksynchrone Höhenfeuerwerk gezündet.

An den Stränden viel geboten

Damit die Besucher den ganzen Abend lang staunen und etwas erleben, gibt es heuer erstmals auch magische Shows an den Stränden: In Ramsberg treten Feuer- und Seifenblasenkünstler auf, in Enderndorf wird ein Lichtjongleur für besondere Effekte sorgen, und in Allmannsdorf gibt es eine Feuer- und LED-Show.

"Das Außergewöhnliche an diesem für alle Besucher kostenlosen Event sind die gemeinsamen Aktivitäten aller am See gelegenen Gemeinden", betont Pleinfelds Bürgermeister Stefan Frühwald. Unterstützung bei diesem Großprojekt erhalten die Kommunen dabei von vielen ehrenamtlichen Helfern aus Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG, aber auch von regionalen Unternehmen. Die Sponsoren sind: N-Ergie, Froneri Schöller, Coca-Cola, Hueber aus Pleinfeld, Stadtbrauerei Spalt sowie die Sparkassen Mittelfranken-Süd und Gunzenhausen.

Das Parken kostet vier Euro je Fahrzeug, das Ticket ist dann den ganzen Abend an allen Standorten gültig. Die Besucher können also jederzeit und flexibel ihren Standort wechseln und die volle Bandbreite der Magischen Momente erleben. Wer auf der "MS Brombachsee" mitfahren möchte, kann vorab Karten reservieren unter www.msbrombachsee.com. Das komplette Programm und alle weiteren Informationen zu den Magischen Momenten gibt es unter www.magische-momente-brombachsee.de.