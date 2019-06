In Mooskorb gingen die Internationalen Meisterschaften für Haflinger und Edelbluthaflinger in die 6. Runde; im Rahmen der Wertung für die Kreismeisterschaft Weißenburg-Gunzenhausen waren einige Prüfungen auch für andere Rassen ausgeschrieben. Fazit: 800 Starts in ruhiger, angenehmer Atmosphäre mit vielen sportlichen Highlights. © Cécile Zahorka