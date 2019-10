Am Mittwochabend entdeckte ein Zeuge im Pleinfelder Ortsteil Sankt Veit Flammen, die aus der Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs schlugen. Rund 150 Einsatzkräfte konnten das Übergreifen auf einen benachbarten Stall verhindern, in dem sich 500 Schweine befanden. Alle Tiere konnten gerettet werden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 500.000 Euro.

Bereits zum dritten Mal in Folge ging das Fischerfest im Seezentrum Wald bei prächtigem Sonnenschein über die Bühne. Die Besucher ließen sich die Fisch-Schmankerl munden und genossen das T-Shirt-Wetter.

Über 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizeihubschrauberstaffel Bayern probten in und um Haundorf den Ernstfall. Angenommen wurde eine Verpuffung in einem Jugendzeltlager, das in einem Waldgebiet zwischen Haundorf und Leidingendorf.