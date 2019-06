Einrad-Fahrerinnen des TV Gunzenhausen gut dabei

Sportlerinnen um Clara Schmidt beendeten mit der Deutschen Meisterschaft in Schorndorf die Saison - vor 45 Minuten

SCHORNDORF - Im baden-württembergischen Schorndorf traten kürzlich 274 Teilnehmer aus 32 Vereinen zur professionell ausgerichteten 11. Deutschen Meisterschaft im Einrad Freestyle an. Zum Abschluss der diesjährigen Saison zeigten auch elf Sportlerinnen aus der Einrad-Abteilung des TV 1860 Gunzenhausen in der Nähe von Stuttgart ihr Können, nachdem sie in diesem Jahr bereits auf dem Stuttgart-Cup, der Süddeutschen- und der Bayerischen Meisterschaft erfolgreich waren.

Die TV-Einrad-Fahrerinnen um Clara Schmidt präsentierten sich bei der Deutschen Meisterschaft in Schorndorf. © TV Gunzenhausen



Zum Auftakt startete Clara Schmidt in der Altersklasse U 15 mit ihrer zauberhaften Einzelkür zur Musik aus dem Musical "My Fair Lady" nach dem Bühnenstück "Pygmalion" von George Bernhard Shaw. Nach einem ersten und einem vierten Platz bei den vorherigen Wettkämpfen der Saison konnte sie sich erneut mit nur kleinen Fehlern und einer ausdrucksstarken Umsetzung der Musik gegen die starke Konkurrenz mit einem achten Platz behaupten, wobei die Präsentationsjuroren die Fahrerin sogar an fünfter Stelle sahen.

Als charmante Kellnerinnen zeigten Clara Schmidt und Liane Hartmann ihre schwungvolle Paarkür "Sei hier Gast" aus dem Musical "Die Schöne und das Biest". Nach einem nervösen Beginn zeigten sie ihre weitere Performance nahezu fehlerfrei und freuten sich am Ende über einen siebten Platz in der Mitte des Starterfelds.

Mit schauspielerischer Leidenschaft und fahrerischem Können setzten die diesjährigen Bayerischen Juniorenmeister der Kleingruppenkür U 15 Angelina Amslinger, Anica Zischler, Clara Schmidt, Eva Lehner, Liane Hartmann, Sarah Menhorn und Susanne Scheer die klassische Ballade "Der Zauberlehrling" von Johann Wolfgang von Goethe um und begeisterten das Publikum.

Die Präsentationsjuroren führten die Gruppe aufgrund ihrer hinreißenden Darstellung zur anspruchsvollen Musik von Paul Dukas deutlich an erster Stelle. Mit nur einem kaum erwähnenswerten Patzer wäre eine Podestplatzierung durchaus denkbar und verdient gewesen, doch es fehlte wohl auch ein Quäntchen Glück, um gegen die tricktechnisch noch etwas stärker aufgestellten Konkurrenzgruppen anzukommen. Nur ganz knapp verpassten die TV-Sportlerinnen auf Platz vier das Treppchen, durften aber nach ihrer überzeugenden Leistung trotzdem stolz nach Hause zurückkehren.

Teilweise mitten im Abitur und trotz eines Krankheitsausfalls konnten Lea Höhn, Susanne Reisnecker und Anna Pfahler ihre beeindruckende Kür "Phantom der Oper" auf der Deutschen Meisterschaft noch einmal zeigen, weil ihre Trainerin und Abteilungsleiterin Maria Lenk kurzfristig als vierte Fahrerin einsprang und den Auftritt so rettete. Die Sportlerinnen wurden für ihre starke Leistung mit dem achten Platz unter 16 Kleingruppen belohnt.

In diesem Jahr in allen Kürdisziplinen vertreten, startete Clara Schmidt schließlich mit der Nachwuchsgruppe des Landeskaders Bayern als Großgruppenkür in der Meisterklasse. Als fröhliche Cheerleaderin bereicherte sie mit ihrer Ausstrahlung das Auswahlteam und belegte Platz fünf.

Nach Abschluss dieser Saison starten nun bereits die Vorbereitungen für das nächste Jahr, in dem neben weiteren Wettkampfauftritten auch ein stärkerer Schwerpunkt auf Showauftritten liegen soll.