Er testete Feuerzeuge: Mann löst Großeinsatz in Pflegeheim aus

Zimmer stand in Flammen - 150 Einsatzkräfte waren vor Ort - vor 4 Stunden

GUNZENHAUSEN - Ein 60-Jähriger löste am Mittwoch einen Großeinsatz in einem Pflegeheim in Gunzenhausen aus: Nachdem er mit mehreren Feuerzeugen experimentierte, ist in seinem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt 150 Feuerwehrleute rückten an. Zwei Pfleger wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Am frühen Dienstagabend wollte der 60-jährige Bewohner laut eigener Aussage bei mehreren seiner Feuerzeuge testen, ob sie noch funktionierten. Anschließend legte er die Feuerzeuge auf sein Bett und verließ das Zimmer, um zu rauchen. Als er dann gegen 17.45 Uhr zurückkehrte, war das Zimmer bereits stark verraucht und die Einrichtung fing sofort Feuer. Weil zunächst noch das Ausmaß des Brandes unklar war, rückten rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr an.

Schnell konnten die Helfer das Feuer aber löschen, sodass keine weiteren Räume in Mitleidenschaft gezogen wurden, so die Polizei. Zwei Pfleger wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Nun wird gegen den Heimbewohner wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

