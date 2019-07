Im festlichen Rahmen feierten die diesjährigen Absolventen der Wirtschaftsschule zusammen mit Lehrern, Eltern und Freunden in der Gunzenhäuser Stadthalle das Ende der Schulzeit. Es gab Reden, Musik, Zeugnisse und viele lachende Gesichter.

Der Burgstallwald nimmt langsam wieder Farbe an. Doch das zarte Grün ist noch lange keine Garantie dafür, dass der Wald überm Berg ist. Die tatsächlichen Schäden der Raupenplage sind noch nicht abzusehen. Gute Nachrichten gibt es dafür im Zug auf den Schwammspinner.

Einen Tag lang wurde Gunzenhausen zum Mekka der Kinderchöre in ganz Bayern. Zum Landeskinderchortag trafen sich 415 Mädchen und Buben in der Altmühlstadt und gaben Kostproben zum Besten. Krönender Abschluss war die Aufführung des Franziskus-Musicals in der Stadtkirche.