Bereits zum dritten Mal in Folge ging das Fischerfest im Seezentrum Wald bei prächtigem Sonnenschein über die Bühne. Die Besucher ließen sich die Fisch-Schmankerl munden und genossen das T-Shirt-Wetter.

Über 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizeihubschrauberstaffel Bayern probten in und um Haundorf den Ernstfall. Angenommen wurde eine Verpuffung in einem Jugendzeltlager, das in einem Waldgebiet zwischen Haundorf und Leidingendorf.