Fighter-Segler am Altmühlsee

Am 5. und 6. Oktober steht die Deutsche Bestenermittlung auf dem Programm - vor 30 Minuten

MUHR AM SEE - Wer wird Deutschlands bester Fighter-Segler 2019? Wie schon in den vergangenen Jahren kommen auch heuer am ersten Oktoberwochenende, 5. und 6. Oktober, Fighter-Segler aus ganz Deutschland an den Altmühlsee. In bis zu acht Wettfahrten soll der Beste unter ihnen ermittelt werden.

Bis zu acht Wettfahrten der Fighter stehen am Wochenende am Altmühlsee an. © Foto: ATSC



Bis zu acht Wettfahrten der Fighter stehen am Wochenende am Altmühlsee an. Foto: Foto: ATSC



Zeitgleich mit der Deutschen Bestenermittlung wird nun im fünften Jahr in Folge auch die webORBIS-Trophy ausgesegelt. Drei der sechs Ranglistenregatten der Saison werden hierfür zur Wertung herangezogen.

Ins Leben gerufen wurde die Trophy durch die Firma webORBIS, die als Sponsor der Fighter-Klassenvereinigung deren Webauftritt gestaltete und die Preise stiftet. Nach der Regatta am Samstagabend wird auch entsprechend gefeiert, und die Fighter- Klassenvereinigung lädt alle Segel-interessierten zum Mitfeiern beim ausrichtenden Altmühltal-Segelclub Muhr am See ein.