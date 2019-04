Gartenschau: Schienen werden fit gemacht

Das Gleisbett zwischen Wassertrüdingen und Unterschwaningen wird für Event auf Vordermann gebracht. - vor 1 Stunde

WASSERTRÜDINGEN - "Die Bahn kommt" lautet ein Werbespruch des Unternehmens und das gilt auch für die Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Zumindest an den Wochenenden und Feiertagen werden jeweils zwei Verbindungen zwischen der Gartenschaustadt und Nürnberg angeboten.

Schweres Gerät: Nacheinander waren zwei große Gleisbauzüge zwischen Wassertrüdingen und Unterschwaningen im Einsatz. © Peter Tippl



In den vergangenen Wochen hat die Bayernbahn das Gleisbett der Hesselbergbahn von Wassertrüdingen bis Unterschwaningen mit schwerem Gerät erneuern lassen. Schienen und die dazugehörigen Schwellen wurden erneuert und zur Stabilisierung neuer Schotter eingebracht. Zwei Gleisbauzüge einer Spezialfirma waren dort in den vergangenen Wochen im Einsatz.

Intensiv gearbeitet wird auch am Bahnhof in Wassertrüdingen. Der Bahnsteig wurde komplett neu gestaltet und in der Höhe angepasst, um einen problemlosen Aus- und Einstieg aus den Zügen zu ermöglichen. Die Zugänge zum Bahngleis wurden ebenfalls neu gepflastert. An der insgesamt drei Kilometer langen Strecke zwischen Wassertrüdingen und Unterschwaningen wurden 3000 Tonnen Schotter verbaut und 4500 Schwellen erneuert. Außerdem wurden im Zuge der Arbeiten auch zwei Bahnübergänge bei Oettingen saniert. Insgesamt investierte die Bayernbahn nach Angaben von Geschäftsführer Andreas Braun 1,4 Millionen Euro in die Maßnahme. Der Abschnitt wurde hauptsächlich wegen des Güterverkehrs erneuert, aber auch der zu erwartende verstärkte Schienenverkehr gab einen Ausschlag.

Von Nördlingen aus fährt die Bayernbahn während der Gartenschau im zweistündlichen Takt immer sonntags, gekoppelt mit der Regionalverbindung aus München, nach Wassertrüdingen.

Auch die Stadt Wassertrüdingen und die Gartenschaugesellschaft haben bereits Vorarbeiten geleistet. Der Bahnhofsvorplatz wurde neu asphaltiert und ein achteckiges Hochbeet der Gartenschau aufgestellt.

Das Gleisbett der Bahntrasse von Wassertrüdingen nach Unterschwaningen wurde runderneuert, derzeit werden die letzten Arbeiten ausgeführt. © Peter Tippl



Die provisorisch aufgestellten Wertstoffcontainer werden von der Stadt noch beseitigt, sodass die mit der Bahn anreisenden Gäste ab dem Eröffnungstag am Freitag, 24. Mai, einen schmucken ersten Eindruck von der Gartenschaustadt erhalten.

