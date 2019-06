In zwei Wochen ist es endlich soweit: Die Gunzenhäuser Stadthalle wird wiedereröffnet. Das Gebäude blieb zwar in seiner Grundstruktur erhalten, das Innenleben wurde aber komplett erneuert, zudem wurde die Halle um 1000 Quadratmeter erweitert. Vom Ergebnis kann sich die Bevölkerung am Tag der offenen Tür am Samstag, 29. Juni, überzeugen.