Großer Spaß mit kleinen Schiffen

Der MSC Gunzenhausen ist Gastgeber am Altmühlsee - vor 46 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der MSC Gunzenhausen richtet am Samstag, 11. Mai, von 12 bis 17 Uhr eine Vorführung von Modellbooten am Altmühlsee-Zuleiter am Biergarten KraftWerk in Mörsach aus.

Solche Prachtexemplare kann man auf dem Altmühlsee bewundern. Foto: MSC Gunzenhausen



Das Team mit Alexander Rührschneck an der Spitze stellt zahlreiche Modellboote aus und führt diese auf dem Wasser vor. Die Modellboote sind naturgetreue Nachbauten von Hafenschleppern, Fischkuttern, Barkassen, aber auch von Elektro-Rennbooten oder Segelbooten.

Je nach Wetter können auch Wasserflugzeuge mit Elekroantrieb beim Starten und Landen beobachtet werden. Interessierte können auch selber Boote mitbringen und vorführen. Zugelassen sind allerdings nur Modellboote mit Elektroantrieb. ab

Weitere Informationen sind auf der Webseite des MSC unter www.msc-gunzenhausen.de zu finden.