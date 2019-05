Großes Reitturnier mit 500 Pferden und rund 750 Starts

Die Internationalen Haflinger-Meisterschaften in Mooskorb erscheinen im neuen Format - vor 36 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der Reit- und Fahrverein Gunzenhausen hat sich in Kooperation mit dem Reiterhof Altmühlsee dieses Jahr viel vorgenommen: Vom 24. bis 26. Mai gehen die Internationalen Meisterschaften für Haflinger und Edelbluthaflinger in Mooskorb bei Gunzenhausen bereits in die sechste Runde.

Am Freitag beginnen die sechsten Internationalen Meisterschaften für Haflinger und Edelbluthaflinger in Mooskorb. © Foto: Andrea Schwarz



Am Freitag beginnen die sechsten Internationalen Meisterschaften für Haflinger und Edelbluthaflinger in Mooskorb. Foto: Foto: Andrea Schwarz



Neu ist, dass nun zusätzlich Prüfungen für andere Rassen angeboten werden. Auch für die Kreismeisterschaft Weißenburg-Gunzenhausen kann gepunktet werden.

Was einmal klein und bescheiden als Bayerisches Landeshaflingerturnier begonnen hat, wird seit Jahren von einem festen Team an Organisatoren und Pferdefachleuten erweitert und optimiert. So reicht das Starterfeld weit über die blau-weißen Grenzen hinaus: Neben Teilnehmern aus der Region haben sich auch zahlreiche Pferdenarren aus anderen Bundesländern sowie aus der Schweiz und aus Österreich in die Starterlisten eingetragen. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit die Pferdeleistungsschau in gewohnt professioneller Manier ablaufen und die vier Prüfungsplätze bestens vorbereitet sind. Ein besonderes Schmankerl sind die neuen Geländehindernisse auf dem Militaryplatz in Mooskorb.

Feierliche Siegerehrung am Sonntag

Das umfassende und facettenreiche Prüfungsangebot umfasst fast alle Sparten des Pferdesports: Dressur, Springen, Gelände, Fahren. Zudem sind, wie bereits in den Vorjahren, Prüfungen ausgeschrieben, in denen sich die blonden Pferde für die Teilnahme am Bundeschampionat für Fahrpferde sowie am Moritzburger Fahrpferde und -ponychampionat qualifizieren können.

Hoch begehrt sind im Rahmen der Meisterschaften für Haflinger und Edelbluthaflinger die Championatstitel, die es sich in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen zu holen gilt. Die Championatssieger werden am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr feierlich und vor großer Kulisse geehrt.

Die Prüfungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 9 Uhr und am Sonntag um 8.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.

Weitere Details zur Veranstaltung und der genaue Zeitplan sind unter www.die-meldestelle.de abrufbar.

ANDREA SCHWARZ E-Mail