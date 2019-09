Gunzenhausen: Als Franzosen noch Exoten waren

Die Verbindungen der Altmühlstadt ins Nachbarland bestehen schon seit vielen hundert Jahren - vor 13 Minuten

GUNZENHAUSEN - Wenn in Gunzenhausen die Zeichen auf Kirchweih stehen, ist eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Isle immer mit dabei. Seit 35 Jahren bestehen die freundschaftlichen Beziehungen der Altmühlstadt ins Nachbarland offiziell, doch Kontakte gab es natürlich schon viel früher, wie Stadtarchivar Werner Mühlhäußer weiß. Er hat, passend zum Jubiläum, wieder einmal für uns tief in seinen Unterlagen gegraben und dabei so manch interessantes Detail zutage gefördert.

Die Verbundenheit mit der französischen Partnerstadt zeigte sich letztes Jahr auch beim Kirchweihumzug. Rechts Katrin Kleeberger, die Vorsitzende des Freundeskreises Isle-Gunzenhausen. © Jürgen Eisenbrand



So ist davon auszugehen, dass sich wohl bereits vor mehr als 400 Jahren ein Bürger aus Frankreich nachweislich in Gunzenhausen aufgehalten hat. In der Bürgermeisteramtsrechnung von 1603, in der alle Einnahmen und Ausgaben der Kommune akribisch notiert sind, ist im Zusammenhang mit den "Ausgaben zum Neuen Thurm" zu lesen, dass der damalige Rat der Stadt ein – heute würde man sagen – Arbeitsessen veranstaltete. Anlass war die Errichtung des Blasturms.

"Welscher Maurer"

Und da dieser Torturm den wichtigen östlichen Zugang der Hauptstraße aus Richtung Ansbach nach Gunzenhausen darstellte, sollte es ein repräsentatives Bauwerk werden. Deshalb war bei erwähntem opulenten Festmahl auch ein "welscher Maurer" anwesend, der offensichtlich den Auftrag zur Bauausführung erhalten hatte. Mit "Welschland" bezeichnete man im 17. Jahrhundert zum Beispiel Frankreich, und somit liegt für Werner Mühlhäußer die Vermutung nahe, dass tatsächlich ein französischer Baumeister maßgeblich an Planung und Ausführung des Blasturms beteiligt gewesen ist.

Die französischen Protestanten, gemeinhin Hugenotten genannt, waren in ihrer Heimat immer wieder extremen Beeinträchtigungen bei der Glaubensausübung ausgesetzt. Ein Höhepunkt der Verfolgung war während der Regentschaft des "Sonnenkönigs" Ludwigs XIV. und löste eine Fluchtwelle von geschätzten 250 000 Hugenotten in protestantische Länder Europas aus.

Plünderung und Geiselnahme

In Gunzenhäuser Kirchenbüchern finden sich von 1670 bis 1700 Einträge mit unmittelbarem Bezug auf diese Glaubensflüchtlinge, die vom Pfarrer als "reformirte Franzoßen" notiert wurden. So kam beispielsweise im Juli 1699 ein Mädchen hier zur Welt, deren Mutter, die Französin Catherine, zusammen mit ihrem Ehemann in Gunzenhausen wohnte. Im Folgejahr ist die Geburt eines weiteren Kindes registriert, dessen Mutter, die Französin Marie Catherine Sophie Benedieck, als Dienerin im Palais des Freiherrn von Zocha (heute Stadtmuseum und Tourismus-Büro, Rathausstraße 12) arbeitete. Möglicherweise war sie Erzieherin der adeligen Töchter.

Wenige Jahre später, im Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg, kam es zu einer eher unerfreulichen Begegnung mit Franzosen: Im Januar 1704 stürmte eine größere Abteilung französischer Reiter Gunzenhausen, plünderte die schutzlosen Bereiche vor den Stadtmauern um Gerber-, Spital- beziehungsweise Nürnberger Straße und brannte das Obere Hirtenhaus nieder. Weiteres Unglück ließ sich erst nach Zusage einer sogenannten Kontributionszahlung abwenden. Jedoch nahmen die Soldaten den Finanzbeamten Rötter und Stadtvogt Meelführer als Geiseln, um sicherzugehen, dass das Geld auch wirklich bezahlt wird. Sofort eingeleitete Hilfsgesuche der Stadtväter an die markgräfliche Regierung brachten keinen Erfolg, und so kamen die Gefangenen erst im September wieder auf freien Fuß und konnten nach Gunzenhausen zurückkehren.

Überliefert ist auch, dass Freiherr Eichler von Auritz zwischen 1712 und 1716 den französischen Gärtner Mathieu Nehlin beschäftigte. Der Adelige hatte das Zocha’sche Palais und Gartengrundstück (später markgräflicher Hofgarten, heute Falkengarten) erworben, und Nehlin könnte es gewesen sein, der im parkähnlichen Gelände "bestes französisches Obst" anbaute, wie es in einer zeitgenössischen Beschreibung heißt.

Franzosen als Bedienstete

Bekanntermaßen hatte Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach eine große Vorliebe für Gunzenhausen und war hier häufig zu Gast. Einige Personen des Hofstaats waren Franzosen, unter anderem sein persönlicher Kammerdiener Jean Claude La Guarde oder Adam Petitville, Kammerlakai und Falkner, sowie der Läufer Jean Thomas. Die Genannten wohnten zusammen mit ihren Familien in Gunzenhausen, und vermutlich haben sie den ein oder anderen französischen Brauch mit in ihre neue Heimat gebracht.

Außer dem fürstlichen Hofstaat war zu dessen Schutz auch die Leibkompanie des Markgrafen regelmäßig anwesend. In der Truppe der Musketiere dienten ebenfalls einige Franzosen: Jean Franciscus Charge, Claudius Dermelet, Pierre Louis Goudain, Jean Baptiste Mireur, Carl Le Clair oder Pierre Villnoire. Zwei von ihnen verloren ihr Herz an hiesige Bürgerstöchter und durften mit ihren Familien eigene Häuser beziehen, im Gegensatz zu den ledigen Soldaten, die überwiegend die Gebäude der ehemaligen Fürstenherberge am Marktplatz bewohnten.

Le Clair blieb sogar dauerhaft als Bürger in Gunzenhausen und wohnte im Anwesen Kirchenstraße 5 (später Weißenburger Straße 7). Er war gelernter Bäcker, und es stellt sich die interessante Frage, ob er die Gunzenhäuser wohl mit französischen Spezialitäten wie Baguette, Croissant und Eclair verwöhnte.

Sprache des Adels

"Je m’apelle Jean et je viens de Gunzenhausen" – Ich heiße Johann und komme aus Gunzenhausen: Französisch galt ab dem 18. Jahrhundert als Sprache der oberen Gesellschaftsschichten. An deutschen Fürstenhöfen galt es als schick, sich fließend in dieser Sprache verständigen zu können. Prinzen und Prinzessinnen beherrschten Französisch manchmal besser als ihre deutsche Muttersprache.

1730, anlässlich des 200-jährigen Bestehens der so genannten Augsburger Konfession, also des Reichstags, bei dem sich die protestantischen Landesherren vor dem Kaiser offiziell zum neuen Glauben bekannten, feierte man in Gunzenhausen eigens ein "Jubelfest". Während dieser Feierlichkeit traten vier Jugendliche, darunter zwei Söhne des damals amtierenden adeligen Oberamtmanns Teuffel von Pirkensee auf, die ein französisches Oratorium zum Besten gaben.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts übernahm das gehobene Bürgertum mehr und mehr die Lebensweise des Adels. In den 1840er- und 1850er-Jahren erteilten Sophie Luise Schülein sowie Robert und Rosalie Forkmann in ihren Privatwohnungen am Marktplatz zahlungswilligen Gunzenhäusern Französischunterricht. Erstmalig wurde die Sprache als Unterrichtsfach an der örtlichen Königlichen Realschule (heute Simon-Marius-Gymnasium) im Schuljahr 1893/ 1894 aufgenommen.

Französisch als Abiturfach

Im Schulhaus am Marktplatz (heute Kaufhaus Steingass) paukte Hans Paschke aus dem "Französischen Elementarbuch von Breymann" sechs Wochenstunden mit seinen Schülern Artikulations-, Lese- und Diktatübungen. Paschkes Nachfolger waren Georg Winkler, Kaspar Brunnhuber und David Heinemann. 1899 gab es wieder eine Premiere, und zwar konnte man nun auch im Fach Französisch die Abschlussprüfung ablegen, bestehend aus einer vierstündigen Übersetzung.

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich eine Vielzahl von Franzosen als Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter oder Zivilarbeiter in Gunzenhausen. Sie waren teilweise in Lagern untergebracht, beispielsweise in der ehemaligen Synagoge am Hafnermarkt. Ein großer Teil der Franzosen war in den Firmen Loos und Hering beschäftigt.

Eigens für sie veranstaltete man am 16. April 1944 eine Film-Sondervorstellung im Kino "Neue Lichtspiele" in der Bahnhofstraße. Gezeigt wurde der Film "Angelika", ein dramatischer Liebesfilm mit Olga Tschechowa in der Hauptrolle. Diese Sondervorstellung durften etwa 200 Franzosen besuchen.

Eher zufällig lernten sich 1982 im Rahmen eines Kolloquiums im Residenzschloss Ansbach der damalige Gunzenhäuser Bürgermeister Willi Hilpert und der Bürgermeister von Isle, Robert Laucournet, kennen. Daraus entstand eine persönliche Freundschaft, die schließlich in eine Freundschaft der beiden Städte mit wechselseitigen, häufigen Besuchen mündete – wie zur Kirchweih in der Altmühlstadt, wo eine Delegation aus Isle zur Eröffnung am morgigen Samstag erwartet wird.