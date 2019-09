Gunzenhausen: Brauchtumsfest mit modernem Flair

Die Gunzenhäuser Kirchweih hat an neun Tagen für Jung und Alt jede Menge zu bieten. Eröffnet wird sie am Samstag mit einem gewohnten traditionellen Zeremoniell. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Auf neun Tage voller Trubel und Heiterkeit dürfen sich die Gunzenhäuser zusammen mit ihren Gästen aus nah und fern freuen. Zur Kirchweih herrscht von Samstag, 7. September, bis Sonntag, 15. September, wieder fröhlicher Ausnahmezustand in der Altmühlstadt. Der Festplatz am Schießwasen lockt mit einer Vielzahl an Attraktionen und auch in den Gaststätten ist alles bestens für die festlichen Tage gerichtet.

Auf dem Festplatz am Schießwasen sollen sich alle Generationen wohlfühlen. Auch der Nachwuchs kommt wie jedes Jahr voll auf seine Kosten. © Wolfgang Dressler



Die Kerwa kommt im 618. Jahr ihres Bestehens mit allerhand bewährten Elementen, aber auch mit einigen Neuerungen daher – eine Traditionsveranstaltung mit modernem Flair. Gemeinsam feiern Alt und Jung das historische Fest, das nach wie vor den Höhepunkt im Veranstaltungsreigen der Stadt darstellt und weit über die Stadtgrenzen hinaus seine Strahlkraft entfaltet.

Wer ist der Schwerste?

Bereits bevor der offizielle Startschuss fällt, steht am heutigen Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr mit dem Aufstellen des Kerwa-Baums durch die Kerwabuam und -madli am Eingang zum Festplatz ein erstes Glanzlicht auf dem Programm. Tags darauf wird ebenfalls um 18 Uhr beim Kerwa-Wiegen im Gasthaus Arnold der "gewichtigste" Gunzenhäuser ermittelt. Richtig festlich wird es am Samstag, 7. September, um 15 Uhr nach einem Standkonzert der Jugendkapelle beim traditionellen Kirchweihauftakt am Marktplatz mit den Herolden, den Fanfarenbläsern des Posaunenchors und dem Einzug des Gambrinus in Person von Klaus Carl.

Diesem Traditions-Zermoniell schließt sich um 16 Uhr am Festplatz der Bieranstich durch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz im Festzelt Widmann an. Hier fließt das von der Stadtbrauerei Spalt eigens für die Gunzenhäuser Kirchweih eingebraute Festbier, das im Vorfeld nicht nur von eingefleischten Gerstensaft-Kennern bereits hohes Lob geerntet hat.

Ein zweites Mal zum Bieranstich die Ärmel hochkrempeln wird der Rathauschef am Eröffnungssamstag um 19 Uhr im Festzelt Gruber, wobei ihm unter anderen die Bierköniginnen Nicole von der Landwehr-Bräu und Johanna von der Spalter Brauerei über die Schulter blicken werden. Neben diesen beiden Biersorten gibt es hier auch Gerstensaft der Nennslinger Ritter St. Georgen-Brauerei und in beiden Festzelten während der gesamten Kerwa selbstverständlich ein breitgefächertes und sehr schmackhaftes Speisenangebot.

Am ersten Kirchweihsonntag, 8. September, wird um 12.30 Uhr am Isle-Platz an der Stadthalle der Kinder-Kirchweihbaum aufgerichtet und um 14 Uhr kündigt sich ein weiteres Highlight an: Auf dem Marktplatz wird "Fränkisch aufg’spielt". Moderiert von Charly Hummel servieren neben der Gunzenhäuser Blous’n die Seenland-Alphornbläser die Original Riaser Goisler und die Kindervolkstanzgruppe aus Pfofeld Kostproben ihres Könnens. Die Veranstaltung ist für Wolfgang Eckerlein, Leiter des Amts für Tourismus und Kultur und städtischer Kirchweih-Organisator, "eine schöne Ergänzung zu unserem Angebot, bei der die Tradition der Kirchweih hochgehalten wird." Auch findet er es schön, dass diese Feier in der Nähe der Stadtkirche, deren Weihe ja den Ursprung des Festgeschehens darstellt, über die Bühne geht.

Abends lockt um 18 Uhr dann das Radio-8-Kerwa-Madla-Finale, dem erstmals auch ein Kerwabua-Finale angegliedert ist, ins Festzelt Gruber. Wolfgang Eckerlein sieht in der Veranstaltung ein weiteres Plus, zieht sie zur Kerwa doch Menschen nach Gunzenhausen, die sonst möglicherweise nicht den Weg hierher finden würden.

Theatralischer Festzug

Ganz besonders freut sich der städtische Kirchweihmacher – und mit ihm sicherlich Tausende weiterer Gäste – auf den großen Festzug am Montag. Er wird sich ab 14 Uhr mit über 50 beteiligten Gruppen und etlichen schmissigen Blaskapellen wie gewohnt von der Reutbergstraße aus durch die Innenstadt bewegen und diesmal mit "So ein Theater" erneut ein vielversprechendes Motto tragen. "Dieses", stellt Wolfgang Eckerlein augenzwinkernd klar, "ist nicht auf politische Dinge zu beziehen". Es hat vielmehr die wiedereingeweihte Stadthalle und deren vielgestaltiges Kulturprogramm im Blick.

"Im Zug ist heuer ganz viel Musical dabei, angefangen bei ,Hair’ und ,Tarzan’ über ,Der König der Löwen’ bis hin zu ,Dracula’ und ,Die schöne und das Biest’" macht Eckerlein aufs Zuschauen neugierig. Er verspricht: "Es wird ein musikalischer und sehr farbenfroher Festzug.". Gestaltet wird der Gaudiwurm wiederum von heimischen Vereinen und Verbänden, Kindergärten, Schulen und weiteren regionalen Akteuren. Am Abend kommen dann die Country- und Linedance-Fans um 18 Uhr im Festzelt Gruber auf ihre Kosten.

Beim Dienstags-Programm ragt abends die Ladies-Night mit Modenschau der Firma G & B-Bekleidung und anschließender Men-Show im Festzelt Gruber heraus. Beginn ist um 19 Uhr. Parallel dazu bringt die berühmte Bayern-3-Band Schwung ins Widmannsche Zelt. Mittwochs gibt es den bewährten Nachmittag der Senioren und Behinderten und des Bezzelhauses auf dem Festplatz und – ein Novum auf der Kerwa – vom 11 bis 15 Uhr einen Seniorentag mit Tanz und Musik im Festzelt Widmann. Ab 16 Uhr ist Prinzessinnentag auf dem Festplatz, bei dem sich die Märchenschönheiten aus dem Hause Disney ein Stelldichein geben, und um 18.30 Uhr startet der Abend der Stadt Gunzenhausen im Festzelt Widmann und um 19 Uhr erstmals ein Rock’n’-Roll- und Boogie-Woogie-Abend im Festzelt Gruber.

Donnerstag ist Familientag

Zu den Donnerstags-Attraktionen zählt der Tag der Familie mit stark ermäßigten Preisen sowie ein Kindernachmittag im Festzelt Widmann und das Kasperletheater im Festzelt Gruber. Abends kann man es sich dann beim Abend der Vereine und Verbände (Widmann) oder dem Fränkischen Heimatabend (Gruber) gutgehen lassen. In beiden Festzelten heißt es am Freitagabend "Auf zum Abend der Firmen, Betriebe und Behörden" und am Samstag gibt es jeweils ab 19 Uhr Party pur mit den "Störzelbachern" (Widmann) und den "Gaudiprofis" (Gruber). Der Abschlusssonntag, 15. September, wartet wie gewohnt mit dem Nachkirchweihmarkt am Marktplatz auf. Um 21.30 Uhr wird dann ein großes Brillant-Höhenfeuerwerk einen glanzvollen optischen Schlusspunkt des Festgeschehens setzen.

Der Festzug zählt jedes Jahr zu den absoluten Höhepunkten des Festgeschehens. Er steht heuer unter dem Motto „So ein Theater“. © Jürgen Eisenbrand



"Wir haben mit Andreas Widmann und Horst Gruber zwei Festwirte, die sich unheimlich viel Mühe geben", ist Wolfgang Eckerlein mit dem Engagement der beiden Zeltbetreiber sehr zufrieden. Auch bestehe mit der Ausstattung der Festhallen mittlerweile allgemeine Zufriedenheit. Und beim Musikprogramm achte man auf Ausgewogenheit, denn schließlich solle die Kirchweih ja alle Altersgruppen ansprechen.

Mehr als sehen lassen kann sich für Eckerlein auch heuer der Festplatz, dessen Gestaltung in den bewährten Händen der Familie Zöllner liegt. Hier gibt es neben rasanten Fahr- und Laufgeschäften der neuesten Generation auch Klassiker wie Karussells und selbstverständlich Schieß- und Losbuden, eine bunte Vielfalt an süßen und deftigen Gaumenfreuden sowie eine Ruhezone für alle, denen der Trubel etwas zu viel wird.

"Es werden alle Generationen bestens bedient", freut sich Wolfgang Eckerlein auf den Festbetrieb am Schießwasen und in der Stadt. Er wünscht den Festgästen heitere Stunden auf dem Festplatz und hofft auf angenehmes Wetter und einen stets friedlichen Verlauf.

