Rund 300 Menschen folgten dem Aufruf der Gunzenhäuser Ortsgruppe des Bund Naturschutzes und der "Fridays for Future"-Bewegung und gingen am weltweiten Aktionstag für den Klimaschutz auch in Gunzenhausen auf die Straße. Mit Transparenten und Parolen wie "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", Trillerpfeifen und Fahrradgeklingel zog der Demonstrationszug vom Oettinger Parkplatz über die Gerber- und Bühringerstraße und dem Hafnermarkt zum Marktplatz. Bei der dortigen Abschlusskundgebung machten die Vertreter der Parteien und Organisationen, die mit zu der Aktion aufgerufen hatten, ihrem Unmut über die aktuelle Politik Luft. © Marianne Natalis