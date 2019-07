Gunzenhausen: Land unter bei Schaeffler

GUNZENHAUSEN - "Um Siebzehnhundert", sagt Christian Rettlinger, sei nach dem Starkregen vom Sonntag der erste Alarm beim Technischen Hilfswerk in Gunzenhausen eingegangen. Die Integrierte Leitstelle (ILS) forderte das THW als Verstärkung zu einem Einsatz in die Industriestraße, wo große Mengen Wasser in mehrere Keller des Schaeffler-Technologies-Gebäudes eingedrungen waren.

Land unter bei Schaeffler in Gunzenhausen: Starkregen setzte bei dem Unternehmen in der Industriestraße mehrere Keller unter Wasser, THW-Spezialisten pumpten sie wieder leer. © Jürgen Eisenbrand



"Es sind dann im Rahmen eines Fachberatereinsatzes drei Leute losgezogen, um zu sehen, welche Hilfe wir leisten können", beschreibt Rettlinger das Vorgehen. Und schnell sei klar gewesen: "Das ist ein Einsatz für uns."

Um 18 Uhr rückten dann weitere zehn THW-Spezialisten des Ortsverbandes Gunzenhausen aus, zudem forderten sie Unterstützung des auf solche Szenarien spezialisierten Ortsverbandes aus Kelheim an, sodass schließlich mehr als 30 THW-Kräfte vor Ort waren.

Mit mehreren Pumpen (Leistung zwischen 400 und 1500 Liter pro Minute) machten die Fachleute sich daran, an mehreren Stellen die Keller leerzusaugen. In einem Fall sei es laut Rettlinger ein Gemisch aus 35 000 Litern Öl und 100 000 Litern Wasser gewesen; dank ihrer speziellen technischen Ausstattung hätten die Kelheimer die beiden Flüssigkeiten gut voneinander trennen können.

Transportable Becken

Im zweiten Fall seien es 200 000 Liter einer Emulsion gewesen, die aus einem Keller abgepumpt und in transportablen Becken gelagert werden mussten, ehe sie per Tank-Lkw entsorgt werden konnten. Am Montagvormittag hatte der Abtransport gerade begonnen, die Hälfte der Flüssigkeit stand zu diesem Zeitpunkt noch in den Kellerräumen.

Und Christian Rettlinger und seine Kameraden waren bereits seit 17 Stunden im Einsatz – in der Hoffnung, ihn bis zum Mittag beenden zu können.

Zur Höhe des Schadens sowie zur Ursache der Überschwemmung machte Schaeffler keine Angaben, ein detaillierter Fragenkatalog des Altmühl-Boten blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Fotos auf dem Gelände zu machen, wurde nicht gestattet.

Der Starkregen sorgte auch andernorts in der Ostvorstadt für überflutete Keller – unter anderem in der Spitalwald- und in der Schlesierstraße.

Um 14.45 aktualisiert