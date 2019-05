Gunzenhausen: Mit Musik Großes bewirken

"Haus für Kinder farbenfroh" brachte Musical gekonnt auf die Bühne - vor 2 Stunden

GUNZENHAUSEN - "Es war einmal die Adelheid, so heißt die kleine Maus...", und wirklich viele Mäuse, Hunde, Katzen und Hamster begeisterten im bis auf den letzten Platz gefüllten Lutherhaus ihr Publikum.

Als Mäuse, Hunde, Katzen und Hamster begeisterten die vielen Kinder im sogenannten "Mausical". © privat



Als Mäuse, Hunde, Katzen und Hamster begeisterten die vielen Kinder im sogenannten "Mausical". Foto: privat



Die evangelische Kindertagesstätte "Haus für Kinder farbenfroh" unter der Leitung von Ingrid Mittemeyer hatte zum "Mausical" eingeladen, um ein neues Klavier zu finanzieren und um zu zeigen, wie man mit Musik etwas Großes bewirken kann.

So sangen etwa 80 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder im Alter von zwei bis 14 Jahren ein kurzweiliges Musical mit vielen Kinderchorstücken und Solonummern. Dekan Klaus Mendel, Vorstand des Evangelischen Kinderschulvereins, übernahm die Erzählerrolle. Die Begeisterung war groß, eine Zugabe durfte am Ende nicht fehlen.

Erzählt wurde die Geschichte von der kleinen Maus Adelheid, die so gerne einmal ihren vertrauten Wald verlassen wollte, um ihre Cousine Josefine in der Stadt zu besuchen. Die Hamster passten derweil auf ihr Haus auf. Und obwohl die Tiere Adelheid vor dem Lärm in der Stadt warnten, machte sich die kleine Abenteurerin auf den Weg.

Kinder durften mitbestimmen

Nach einer Party bei Josefine war sie aber doch froh, als sie endlich erschöpft nach Hause zurückkehrte. Schließlich mussten sich die Mäuse auf der Reise vor den gefährlichen Katern verstecken, die sie blitzschnell in allen Ecken aufspürten und bei einem Rock'n'Roll-Tanz ziemlich aufdrehten. Außerdem hätte ein Mäuserich beinahe das Herz von Adelheid mit einem betörenden Liebeslied erobert und von dem Liebestanz mit akrobatischen Einlagen der Hortkinder wurde Adelheid ganz schwindelig vor Begeisterung.

Große und kleine Rollen waren sehr gut aufgeteilt. Die Kinder waren mit ihren Ideen beteiligt und durften mitbestimmen. Dies reichte vom Entwurf des Bühnenbildes bis zur Auswahl der Musik.

Die Kinder erlebten, dass Singen und Musizieren verbindet und wuchsen in ihrer Gemeinschaft noch enger zusammen. Besonders stolz ist Mittemeyer, dass beim "Mausical" ungeahnte Talente geweckt wurden und der Einklang mit Musik das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt hat: "Mit diesem Erlebnis haben die Kinder einen Schatz, der sie das ganze Leben begleiten wird." Das Projekt hatte den Kindergarten seit vielen Wochen voll im Griff: zahlreiche Proben, das Auswendiglernen von Text und Bewegung bis hin zum Probeschminken kurz vor Schluss.

Viele fleißige Hände

Dies wäre ohne die Mithilfe des Teams um Kindergartenleitern Mittemeyer nicht gelungen, betonten Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und Dekan Klaus Mendel. Aber auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, die fleißig an Kostümen genäht, ein tolles Bühnenbild gebastelt und bei allem Drumherum geholfen haben, war außergewöhnlich.

Die Musik zum "Mausical" übten Eltern und Erziehern gemeinsam im Team. Sie überzeugte durch ihre abwechslungsreichen Ausgestaltung. So waren Geige, Saxofon und Klarinette, Cajon, Gitarren und zahlreiche Rhythmusinstrumente zu hören.

Ganz gemäß dem Motto des "Mausicals" – zu Hause ist es doch am schönsten – feierte der Kindergarten im Anschluss ein Fest mit einer Spielstraße in den eigenen vier Wänden. Das "Mausical" mit Ohrwurmcharakter hallte nach und das wird es vermutlich auch noch länger tun. So sangen begeisterte Kinder den ein oder anderen Song noch einmal zwischen Spiel und Spaß. Im Haus für Kinder Farbenfroh heißt es auch weiterhin: Musik, Montessori und mehr.