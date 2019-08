Gunzenhausen: Neuer Pfarrer für Wald und Stetten

HÖHBERG - In harmonischer Gemeinschaft empfingen im schmucken Gunzenhäuser Ortsteil Höhberg die Kirchenvorstände aus den Kirchengemeinden Wald und Stetten ihren "neuen Pfarrer" Daniel Kelber zusammen mit seiner Frau Karin und den Kindern Lukas und Hanna.

Herzlich begrüßt wurde der neue Pfarrer für Wald und Stetten, Daniel Kelber (Mitte, mit Brot), seine Frau Karin (links daneben) und die beiden Kinder Lukas und Hanna in Höhberg. © Ludwig Göttler



"Heute ist für uns ein Tag der Dankbarkeit", hieß sie Vertrauensfrau Elisabeth Gutmann willkommen. Leider, so Gutmann, sei die Renovierung des Pfarrhauses in Wald noch nicht abgeschlossen, was es nötig machte, das Ersatzquartier in Höhberg zu organisieren. Ein Neuanfang sei womöglich nicht immer ganz einfach, zumal nach 16 Jahren die Aufgabe ihrer Pfarrstelle in Ammelbruch sicher einiger Überlegung bedurfte. "Umso mehr freuen wir uns, dass Sie sich für die Pfarrstellen Wald und Stetten entschieden haben", sagte die Vertrauensfrau.

In diesem Sinne, so Gutmann: "Lassen Sie uns einen gemeinsamen neuen Weg beginnen." Mit guten Wünschen für die Zukunft wandte sich auch Renate Herrmann, die Vertrauensfrau der Pfarrgemeinde Wald, in Gedichtform an die Pfarrfamilie: " Noch eines wollen wir euch sagen, wir sind froh, euch hier zu haben, und ihr seid auch nicht allein, wir wollen ein gutes Team euch sein."

Als symbolisches Zeichen für Glück und Segen überreichte sie der Pfarrfamilie Brot und Salz. Farbe brachte ferner Lorenz Herrmann ins Spiel, als er dem zukünftigen Seelsorger und seiner Familie einen bunten Blumengruß überreichte.

Nach den vielen guten Wünschen für die Zukunft dankte der zukünftige Walder und Stettner Pfarrer für den wohlwollenden Empfang und zeigte sich zuversichtlich, bei derartiger Unterstützung eine konstruktive gemeinsame Arbeit gestalten zu können.

Im Anschluss an viele Worte hatte die Pfarrfamilie zu einem kleinen Umtrunk in den Garten geladen, wo die Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen bestand – die rege genutzt wurde.

