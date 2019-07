Gunzenhausen schwitzte bei "Franken-Aktiv"

GUNZENHAUSEN - Ja, es ist heiß dieser Tage, sogar richtig, richtig heiß, die Hitzewelle macht vor Gunzenhausen nicht Halt. Doch "Franken-Aktiv", das große Spiel- und Bewegungsfest des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), steht am TV-Platz auf dem Kalender, unabhängig davon, ob es in Strömen regnet oder, wie an diesem Tag, die Sonne unbarmherzig vom Himmel scheint.

Auf kleinen Mini-Trampolins zu flotter Musik tanzen und sich dabei geschickt bewegen, stellte eine Herausforderung für so manche Schüler dar. Foto: Reinhard Krüger



Die Teilnehmer kommen aus den Grund- und Mittelschulen von Merkendorf, Absberg, Gunzenhausen, Muhr am See sowie dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Altmühlfrankenschule. 1100 Schulkinder werden an diesem heißen Vormittag am Ende gezählt. Seit zehn Jahren, immer zum Ende des Schuljahrs, wird "Franken Aktiv" angeboten, und heuer macht der Tross nach längerer Pause wieder in Gunzenhausen Station. Ansbach und Wassertrüdingen waren weitere Spielorte. Insgesamt konnten in dieser Woche knapp 6000 mittelfränkische Schüler sportlich erreicht werden.

56 Stationen

Höher, weiter, schneller galten in früheren Jahren als wichtige Maßstäbe. Dabei wurde oft außer Acht gelassen, dass es auch Jungen und Mädchen gibt, die nicht überall vorne mitspielen konnten oder wollten. Heute zählen andere Parameter. "Wir wollen, dass sich Kinder überhaupt bewegen und dabei auch noch Spaß haben", sagt beispielsweise Dieter Bunsen aus Herrieden, Mittelfrankens BLSV-Vorsitzender. Oder anders ausgedrückt: "Sport sehen, erleben und ausprobieren". Dauerte in früheren Jahren eine solche Aktion pro fränkischem Regierungsbezirk eine ganze Woche, sind in diesem Jahr "nur" noch drei Tage geplant.

Rund 200 erfahrene Jugendliche, Männer und Frauen opferten teilweise einen Urlaubstag, um die insgesamt 56 Spielstationen personell zu besetzen. "Um vier Uhr aufgestanden, um 5.30 Uhr mit dem Aufbau begonnen, um 8.30 Uhr standen die ersten Kinder vor der Tür", skizzierte Bunsen kurz und knapp die Dimension dieses Sport-Großereignisses.

Geschicklichkeit war beim Mini-Hockey gefragt, das den Kindern offensichtlich viel Spaß gemacht hat. Foto: Reinhard Krüger



Er arbeitete dabei eng und vertrauensvoll mit TV-Vorsitzendem Kai Fucker und den Übungsleitern des größten Sportvereins des Landkreises zusammen. Den Verantwortlichen geht es darum, auch Sport- oder Bewegungsarten anzubieten, die nicht so geläufig sind. Beispielsweise konnten sich schon die Kleinsten in der Boxhütte des TV an Sandsäcken ausprobieren, American Football testen, Luftballon-Tennis spielen oder mit einer Stelze laufen, Modernen Fünfkampf kennenlernen oder einen Versuch im Bogenschießen starten. "Die Hauptsache ist, die Kinder haben ihren Spaß", adaptierte Bunsen einen bekannten Werbeslogan einer Elektronik-Kette.

Indiaca und Tauziehen

Großgeräte wie Human Soccer vom Kreisjugendring Fürth, eine Riesen-Hüpfburg der Sparkasse, eine Slackline oder Stepptanzen auf Mini-Trampolins komplettierten das abwechslungsreiche Angebot. Zusätzlich soll den vielen anwesenden Lehrkräften gezeigt und demonstriert werden, "dass sie kein riesiges Sport-Equipment benötigen, um eine spannende Sport-Unterrichtsstunde anzubieten", sagte Dieter Bunsen, der im Hauptberuf Vertriebsleiter eines Planungsbüros ist. Indiaca, Handtuchvolleyball, Dribbel-Staffel mit dem Basketball oder das gute alte Tauziehen seien gute Alternativen, um auch den bewegungsärmeren Nachwuchs zum Mitmachen zu animieren.

Bereits vor einem Jahr begannen die umfangreichen Vorbereitungen. TV-Vorsitzender Kai Fucker erinnerte sich noch gut, wie angetan die BLSV-Organisatoren von denMöglichkeiten waren, die der Standort Gunzenhausen bietet. "TV-Gelände, das nahe Waldbad und die Grundschule Süd sind echte Pfunde", so der TV-Chef. Dazu konnten neben dem eigenen Sportverein noch folgende Vereine gewonnen werden, ihr Können, ihre Disziplin und ihre Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen: Bayerischer Fußballverband, Moderner Fünfkampf, Unterwurmbach Red Sox, Ansbach Grizzlies, DAV-Sektion Gunzenhausen und der Bayerische Sportschützenbund.

Mit gutem Beispiel ging auch eine Promi-Mannschaft aus Gunzenhausen an den Start und zeigte nicht nur guten Willen, sondern Können und Geschicklichkeit. Sie sollten sich im Fernduell mit den beiden anderen gastgebenden Städten Ansbach und Wassertrüdingen messen. Um Bürgermeister Karl-Heinz Fitz scharten sich Daniel Burmann, Geschäftsleiter des Zweckverbands Altmühlsee, Sparkassendirektor Jürgen Pfeffer, TV-Vorsitzender Kai Fucker, Stadtbaumeisterin Simone Teufel, Rektorin Ingrid Pappler, Carola Reiner (Sekretariat des Bürgermeisters) und Stefanie Schwarz, Vorsitzende des Vereins Walder Dorfladen.

Und – Action: Volle Kraft mit dem Handschuh gegen den Sandsack. Das kostet Kraft, der Schweiß floss in Strömen in der Boxhütte am TV-Platz. Foto: Reinhard Krüger



Am Ende des Tages, so wurde es von der städtischen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit Ingeborg Herrmann stolz verkündet, gewann "Gunzenhausen um Längen" gegenüber ihren "Gegnern" der anderen Kommunen.

Viel Spaß trotz der Hitze

Und wie sahen es die, um die sich an diesem heißen Tag alles drehte? "Tennis" gefiel Anna (7) ganz toll. "Ich habe es vorher noch nie gespielt", sagt sie. "Selbst bei der Hitze macht das hier ganz viel Spaß", fügt sie noch hinzu. Sabrina (9) zog hingegen das Klettern vor, während Emilia (9) das Sackhüpfen mit mehreren in einem Sack einfach nur "mega" fand. Grundschullehrerin Charlott König, die mit ihrer Klasse 2 a gerade eine kleine Schattenpause einlegt, ist selbst sportlich unterwegs und findet es "richtig gut, mit Spaß verschiedene Sportarten auszuprobieren". Als die Anfrage kam, habe sich das Kollegium der Grundschule Süd einstimmig für eine Teilnahme entschieden. "Obwohl eine Menge zusätzliche Arbeit damit verbunden war", betonte Rektorin Ingrid Pappler.

Die Organisatoren haben an alles gedacht. Jede Menge Getränke, kleine Stärkungen für den Magen, schattige Plätze und sogar ein Rettungswagen standen bereit. Der wurde jedoch glücklicherweise nicht gebraucht. Dafür stürmten nicht wenige Kinder anschließend gleich ins Waldbad. Endlich abkühlen.

