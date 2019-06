Gunzenhausen: So sieht das Programm im Falkengarten 2019 aus

Auch in diesem Jahr finden im Markgräflichen Hofgarten wieder Konzerte statt - vor 35 Minuten

GUNZENHAUSEN - Zum 34. Mal öffnet der Falkengarten in Gunzenhausen wieder seine Tore für die alljährlichen Sommerkonzerte. Jeden Mittwoch ist ein anderes Programm in dem Biergarten geboten. Die Störzelbacher werden auch 2019 wieder ein Höhepunkt sein.

Ein lauer Sommerabend mit Bier, Bratwurst und guter Stimmung im Falkengarten - so muss das sein. Foto: Wolfgang Dressler



Nur noch wenige Tage, dann starten die Sommerkonzerte im Markgräflichen Hofgarten in Gunzenhausen wieder. Vielen ist das gemütliche Plätzchen auch als Falkengarten bekannt. Der Eintritt zu den Konzerten ist natürlich wie immer frei.

Den Auftakt am 12. Juni machen die Wormer Musikanten. Bis Mitte August werden immer mittwochs von 19 bis 22 Uhr verschiedene Gruppen und Künstler in dem Biergarten zu hören sein. Wer eine Adresse braucht, um den Falkengarten zu finden, geht am besten zum Haus des Gastes am Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen. Dahinter befindet sich der Markgräfliche Hofgarten.

Das komplette Programm für 2019 sieht im Falkengarten wie folgt aus:

Aber aufgepasst: Die Termine finden ausschließlich bei schönem Wetter statt! Ist dies nicht der Fall, werden die Konzerte ersatzlos gestrichen. Die Stadt Gunzenhausen fällt die Entscheidung, jeweils um 15 Uhr am jeweiligen Veranstaltungstag und gibt sie auf ihrer Homepage bekannt. Platzreservierungen sind nicht möglich.

Für das leibliche Wohl sorgt Big Star Events aus Frickenfelden, Fleisch und Wurst kommen von der Metzgerei Arnold aus Gunzenhausen. Ausgeschenkt wird Zirndorfer Bier.